Добавьте к маффинам секретный ингредиент – немного растворимого кофе. Он придаст выпечке глубокий и богатый привкус.
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Шоколадные маффины
- Время: 40 минут
- Порций: 6
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Тем временем в миске смешайте сахар, соль и яйца. Взбейте все миксером на слабой мощности или венчиком.
- Добавьте масло, сметану и перемешайте до однородности.
- Сделайте растворимый кофе, дайте ему остыть и влейте в смесь.
- Добавьте просеянную муку, разрыхлитель и какао. Перемешайте все до однородности.
- Вишни без косточек перемешайте с крахмалом.
- Формочки для кексов на 2 трети наполните тестом. Выложите сверху по 3 – 5 вишен и закройте тестом.
- Выпекайте 25 – 30 минут. Готовые маффины украсьте сахарной пудрой.