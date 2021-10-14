Яблочный сок – это напиток, который будет уместен как для повседневного употребления, так и для праздничных событий. Кроме того, он очень полезен, но следует помнить, что он повышает уровень сахара в крови, поэтому людям с диабетом употреблять его не стоит.

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Заготовить яблочный сок легко, но следует знать о нескольких секретах, которые помогут получить лучший результат.

Вкусный и полезный напиток / Фото Pixabay

Сорт

Терпкие и кислые яблоки – плохой выбор для сока. Следует выбирать сладкие и сочные плоды, именно они дадут лучший результат. Следует обратить внимание на сорта Антоновка, Пармен, Анис, Грушевка, Титовка. Также сорта можно сочетать – результат порадует вкусом .

Пена

В процессе приготовления на поверхности сока появляется пена. Ее надо обязательно собирать – сок получится более светлым и будет давать меньше осадка.

Осветление

Лимон поможет сделать консервацию светлее. На 1 литр сока берут 1 столовую ложку лимонного сока. Также надо добавить 2 – 3 столовые ложки сахара, чтобы нейтрализовать лишнюю кислоту. Также стоит помнить, что полностью осветлить напиток в домашних условиях не получится.

Хранение

Если в первые две недели появились признаки брожения, то в дальнейшем хранении нет смысла. В таком случае стоит попробовать сделать из сока вино или сидр. Также можно открыть банки, прокипятить сок и сделать из него желе или мармелад.