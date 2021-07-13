Как приготовить ягодное пюре на зиму: советы и лайфхаки от кондитера

Не поленитесь и приготовьте вкусные заготовки из ягодного пюре летом, чтобы зимой без проблем и лишних затрат готовить вкусные торты и десерты из домашнего пюре. Кстати, ягодные пюре можно не только использовать в выпечке, но и добавлять к молочным коктейлям, готовить домашние смузи или мороженое.

Сезон ягод в самом разгаре, а это значит, что пора готовить разнообразные пюре на зиму. Это отличный вариант для заготовок, ведь вам нужно только вытащить его, разморозить и отправить в десерт.

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Кондитерка Лиза Глинская часто использует ягодные пюре в своих десертах: малиновые, клубничные. Девушка призналась, что преимущественно готовит их дома, но бывают случаи, когда покупает.

Как приготовить ягодное пюре



Персиковое пюре / Фото Всезнайка

Для приготовления ягодного пюре вам нужно сделать несколько простых шагов:

выбрать ягоды (малина, клубника, черника, смородина);

перебить их в однородную массу блендером;

протереть через сито, чтобы избавиться от косточек и шкурок;

разложить пюре в пищевые контейнеры и заморозить.

По желанию, к готовому ягодному пюре можно добавить сахар, около 10 процентов от общей массы заготовки. Не забудьте немного прогреть сахар, чтобы он растаял. Только после этого добавляйте его в пюре.

Помните, если вы добавляете дополнительный сахар к готовому ягодному пюре, отнимите его от общей суммы в рецепте, чтобы десерт не вышел слишком сладким.



Медовик с малиновым пюре / Фото Лизы Глинской

Лиза Глинская также призналась, что косточки с пюре не выбрасывает в мусорку, кондитерка готовит из них вкусные морсы.