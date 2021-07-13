В арсенале Лизы Глинской уже есть две успешные кулинарные книги "От простого к сложному" и "Проще простого". Известно, что свою третью книгу с рецептами девушка посвятит пирожным макарон и назовет ее "Магия Макарон".

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Если в первую книгу кондитера вошли рецепты тортов, евро-десертов и пирожных, во вторую – классическая выпечка и любимые семейные десерты, то в "Магия Макарон" будут только вариации на популярные пирожные.

Сегодня у меня вот такой день – макаронный. Через неделю начинаем делать фото для моей новой книги "Магия Макарон",

– прокомментировала девушка в соцсетях.

Как отметила кондитер, в книге будет 50 рецептов начинок для французских пирожных. Какие именно начинки войдут в книгу "Магия Макарон" пока не известно.

Лиза Глинская также рассказала читателям на своей странице в инстаграм, что ее морозильная камера буквально "забита" разнообразными пирожными макарон, разных вкусов и цветов.

Поклонники и подписчики с нетерпением ждут выхода новой кулинарной книги от кондитера и живо поддерживают ее в комментариях:

Ждем!

Хочу научиться их готовить;

Идеальные макарон.

Елизавета Глинская – кондитер, автор двух кулинарных книг и множества мастер-классов. Девушка стала известной после победы во 2 сезоне кулинарного шоу "Мастер Шеф", далее успешно закончила обучение в Le Cordon Bleu и стала лауреатом Чемпионата мира по кондитерскому искусству Mondial des arts sucres в Париже в 2016 году.