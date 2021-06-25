Известная кондитер Татьяна Литвинова рассказывает, как приготовить вкусный и ароматный пирог. Рекомендует не добавлять сахар и муку. Сахар заменить медом, а муку – овсяными хлопьями.
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Пирог получается в меру сладким. Для начинки выбирайте смесь различных ягод – малину, чернику, вишню, ежевику, голубику, клубнику.
Диетический рецепт сладкой выпечки с ягодами, понравится детям и взрослым.
Как приготовить ягодный крамбл без сахара и муки
- Время: 30 – 40 минут
- Порции: 6 – 8
- Калорийность на 100 граммов: 147 ккал
- Грушу помойте, очистите от кожуры, косточек, нарежьте кубиками.
- В миске соедините ягоды с грушей, добавьте крахмал, перемешайте.
Процесс перемешивания ягод с крахмалом / Скриншот с видео
- Отдельно в миске соедините овсяные хлопья с медом, добавьте миндальные хлопья, мягкое сливочное масло, перемешайте.
Процесс замешивания теста / Скриншот с видео
- В форму выложите ягоды, сверху овсяные хлопья.
- Разогрейте духовку до температуры 200 градусов, отправьте запекаться в течение 30 – 40 минут.
- Мяту помойте.
Крамбл с ягодами / Скриншот с видео
- Достаньте из духовки, задекорируйте сахарной пудрой, листиками мяты.
Крамбл с ягодами / Скриншот с видео
- Разделите на порции, выложите на тарелку. Приятного аппетита!
Ягодный крамбл без сахара и муки – рецепт Тани Литвиновой в видео: