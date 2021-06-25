Известная кондитер Татьяна Литвинова рассказывает, как приготовить вкусный и ароматный пирог. Рекомендует не добавлять сахар и муку. Сахар заменить медом, а муку – овсяными хлопьями.

Читайте также 10 советов, как привить ребенку любовь к здоровой пище

Пирог получается в меру сладким. Для начинки выбирайте смесь различных ягод – малину, чернику, вишню, ежевику, голубику, клубнику.

Диетический рецепт сладкой выпечки с ягодами, понравится детям и взрослым.

Как приготовить ягодный крамбл без сахара и муки

  • Время: 30 – 40 минут
  • Порции: 6 – 8
  • Калорийность на 100 граммов: 147 ккал
  1. Грушу помойте, очистите от кожуры, косточек, нарежьте кубиками.
  2. В миске соедините ягоды с грушей, добавьте крахмал, перемешайте.

Процесс перемешивания ягод с крахмалом / Скриншот с видео

  1. Отдельно в миске соедините овсяные хлопья с медом, добавьте миндальные хлопья, мягкое сливочное масло, перемешайте.

Процесс замешивания теста / Скриншот с видео

  1. В форму выложите ягоды, сверху овсяные хлопья.
  2. Разогрейте духовку до температуры 200 градусов, отправьте запекаться в течение 30 – 40 минут.
  3. Мяту помойте.

Крамбл с ягодами / Скриншот с видео

  1. Достаньте из духовки, задекорируйте сахарной пудрой, листиками мяты.

Крамбл с ягодами / Скриншот с видео

  1. Разделите на порции, выложите на тарелку. Приятного аппетита!

Ягодный крамбл без сахара и муки – рецепт Тани Литвиновой в видео:

 