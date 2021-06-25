Відома кондитерка Тетяна Литвинова розповідає, як приготувати смачний та запашний пиріг. Рекомендує не додавати цукор та борошно. Цукор замінити медом, а борошно – вівсяними пластівцями.
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Пиріг виходить у міру солодким. Для начинки обирайте суміш різноманітних ягід – малину, чорницю, вишню, ожину, лохину, полуницю.
Дієтичний рецепт солодкої випічки з ягодами, сподобається дітям і дорослим.
Як приготувати ягідний крамбл без цукру та борошна
- Час: 30 – 40 хвилин
- Порції: 6 – 8
- Калорійність на 100 грамів: 147 ккал
- Грушу помийте, почистіть від шкірки, кісточок, наріжте кубиками.
- У мисці з'єднайте ягоди з грушею, додайте крохмаль, перемішайте.
Процес перемішування ягід з крохмалем/ Скриншот з відео
- Окремо у мисці з'єднайте вівсяні пластівці з медом, додайте мигдальні пластівці, м'яке вершкове масло, перемішайте.
Процес замішування тіста/ Скриншот з відео
- У форму викладіть ягоди, зверху вівсяні пластівці.
- Розігрійте духовку до температури 200 градусів, відправте запікатись протягом 30 – 40 хвилин.
- М'яту помийте.
Крамбл з ягодами/ Скриншот з відео
- Дістаньте з духовки, задекоруйте цукровою пудрою, листочками м'яти.
Крамбл з ягодами/ Скриншот з відео
- Розділіть на порції, викладіть на тарілку. Смачного!
Ягідний крамбл без цукру та борошна – рецепт Тані Литвинової у відео: