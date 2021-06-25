Відома кондитерка Тетяна Литвинова розповідає, як приготувати смачний та запашний пиріг. Рекомендує не додавати цукор та борошно. Цукор замінити медом, а борошно – вівсяними пластівцями.

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Пиріг виходить у міру солодким. Для начинки обирайте суміш різноманітних ягід – малину, чорницю, вишню, ожину, лохину, полуницю.

Крамбл – популярний англійський десерт. У перекладі означає – крихта. Страву готують з овочів і фруктів з розсипчастим тістом з борошна, вершкового масла та цукру.. У солодкий рецепт – додають яблука, ожину, персики, сливу, ягоди. Іноді додають молоко, вівсяні та мигдальні пластівці. Подають десерт з морозивом або заварним кремом.

Дієтичний рецепт солодкої випічки з ягодами, сподобається дітям і дорослим.

Як приготувати ягідний крамбл без цукру та борошна

Час: 30 – 40 хвилин

30 – 40 хвилин Порції: 6 – 8

6 – 8 Калорійність на 100 грамів: 147 ккал

Інгредієнти:

– 900 грамів ягід (чорниця, вишня, малина);

– 600 грамів груші;

– 180 грамів вівсяних пластівців (плющених);

– 60 грамів меду;

– 60 грамів вершкового масла 82%;

– 90 грамів крохмалю;

– 60 грамів мигдальних пластівців;

– цукрова пудра;

– м'ята.

Грушу помийте, почистіть від шкірки, кісточок, наріжте кубиками. У мисці з'єднайте ягоди з грушею, додайте крохмаль, перемішайте.

Процес перемішування ягід з крохмалем/ Скриншот з відео

Окремо у мисці з'єднайте вівсяні пластівці з медом, додайте мигдальні пластівці, м'яке вершкове масло, перемішайте.

Процес замішування тіста/ Скриншот з відео

У форму викладіть ягоди, зверху вівсяні пластівці. Розігрійте духовку до температури 200 градусів, відправте запікатись протягом 30 – 40 хвилин. М'яту помийте.

Крамбл з ягодами/ Скриншот з відео

Дістаньте з духовки, задекоруйте цукровою пудрою, листочками м'яти.

Крамбл з ягодами/ Скриншот з відео

Розділіть на порції, викладіть на тарілку. Смачного!

Ягідний крамбл без цукру та борошна – рецепт Тані Литвинової у відео: