Відома кондитерка Тетяна Литвинова розповідає, як приготувати смачний та запашний пиріг. Рекомендує не додавати цукор та борошно.  Цукор замінити медом, а борошно – вівсяними пластівцями.

Читайте також  10 порад, як прищепити дитині любов до здорової їжі

Пиріг виходить у міру солодким. Для начинки обирайте суміш різноманітних ягід – малину, чорницю, вишню, ожину, лохину, полуницю. 

Дієтичний рецепт солодкої випічки з ягодами, сподобається дітям і дорослим. 

Як приготувати ягідний крамбл без цукру та борошна

  • Час: 30 – 40 хвилин
  • Порції: 6 – 8
  • Калорійність на 100 грамів: 147 ккал
  1. Грушу помийте, почистіть від шкірки, кісточок, наріжте кубиками.
  2. У мисці з'єднайте ягоди з грушею, додайте крохмаль, перемішайте.

Процес перемішування ягід з крохмалем/ Скриншот з відео

  1. Окремо у мисці з'єднайте вівсяні пластівці з медом, додайте мигдальні пластівці, м'яке вершкове масло, перемішайте.

Процес замішування тіста/ Скриншот з відео

  1. У форму викладіть ягоди, зверху вівсяні пластівці.
  2. Розігрійте духовку до температури 200 градусів, відправте запікатись протягом 30 – 40 хвилин.
  3. М'яту помийте.

Крамбл з ягодами/ Скриншот з відео

  1. Дістаньте з духовки, задекоруйте цукровою пудрою, листочками м'яти.

Крамбл з ягодами/ Скриншот з відео 

  1. Розділіть на порції, викладіть на тарілку. Смачного!

Ягідний крамбл без цукру та борошна – рецепт Тані Литвинової у відео:

 