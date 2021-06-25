Ягодный крамбл без сахара и муки: домашний рецепт Тани Литвиновой

Вы еще не пробовали ягодный крамбл? В сезон клубники и ягод, предлагаем приготовить ароматный и легкий десерт без сахара и муки по рецепту Тани Литвиновой. Обязательно попробуйте.

Известная кондитер Татьяна Литвинова рассказывает, как приготовить вкусный и ароматный пирог. Рекомендует не добавлять сахар и муку. Сахар заменить медом, а муку – овсяными хлопьями.

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Пирог получается в меру сладким. Для начинки выбирайте смесь различных ягод – малину, чернику, вишню, ежевику, голубику, клубнику.

Крамбл – популярный английский десерт. В переводе означает – крошка. Блюдо готовят из овощей и фруктов с рассыпчатым тестом из муки, сливочного масла и сахара. В сладкий десерт – добавляют яблоки, ежевику, персики, сливу, ягоды. Иногда добавляют молоко, овсяные и миндальные хлопья. Подают десерт с мороженым или заварным кремом.

Диетический рецепт сладкой выпечки с ягодами, понравится детям и взрослым.

Как приготовить ягодный крамбл без сахара и муки

Время: 30 – 40 минут

30 – 40 минут Порции: 6 – 8

6 – 8 Калорийность на 100 граммов: 147 ккал

Грушу помойте, очистите от кожуры, косточек, нарежьте кубиками. В миске соедините ягоды с грушей, добавьте крахмал, перемешайте.

– 900 граммов ягод (черники, вишни, малины);– 600 граммов груш;– 180 граммов овсяных хлопьев (плющеных);– 60 граммов меда;– 60 граммов сливочного масла 82%;– 90 граммов крахмала;– 60 граммов миндальных хлопьев;– сахарная пудра;– мята.

Процесс перемешивания ягод с крахмалом / Скриншот с видео

Отдельно в миске соедините овсяные хлопья с медом, добавьте миндальные хлопья, мягкое сливочное масло, перемешайте.

Процесс замешивания теста / Скриншот с видео

В форму выложите ягоды, сверху овсяные хлопья. Разогрейте духовку до температуры 200 градусов, отправьте запекаться в течение 30 – 40 минут. Мяту помойте.

Крамбл с ягодами / Скриншот с видео

Достаньте из духовки, задекорируйте сахарной пудрой, листиками мяты.

Крамбл с ягодами / Скриншот с видео

Разделите на порции, выложите на тарелку. Приятного аппетита!

Ягодный крамбл без сахара и муки – рецепт Тани Литвиновой в видео: