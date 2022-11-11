Французские завтраки отличаются особым шармом, поэтому для выходных это будет отличный выбор. Не обязательно тратить время на круассаны – есть опция, которая значительно проще и быстрее, кроме легкости приготовления она может похвастаться вкусом.
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Рецепт яичные по-французски в хлебе
Время: 15 минут
Порций: 2
Быстро и вкусно / Фото Unsplash
Ингредиенты:
- 2 яйца;
- 2 ломтика тостового хлеба;
- 20 грамм сливочного масла;
- щепотка соли;
- зелень и специи – по вкусу.
Приготовление:
- Вырезаем из хлеба мякоть. Растапливаем масло на сковороде и обжариваем хлеб с двух сторон.
- Разбиваем яйца в выемку, солим и жарим до готовности.
- Перед подачей посыпаем зеленью или тертым сыром.
- Блюдо подходит с любыми приложениями, поэтому каждый может подобрать другие компоненты завтрака по своему вкусу.