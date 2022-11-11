Французские завтраки отличаются особым шармом, поэтому для выходных это будет отличный выбор. Не обязательно тратить время на круассаны – есть опция, которая значительно проще и быстрее, кроме легкости приготовления она может похвастаться вкусом.

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Рецепт яичные по-французски в хлебе

Время: 15 минут

Порций: 2

Быстро и вкусно / Фото Unsplash

Ингредиенты:

2 яйца;

2 ломтика тостового хлеба;

20 грамм сливочного масла;

щепотка соли;

зелень и специи – по вкусу.

Приготовление: