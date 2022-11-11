Французские завтраки отличаются особым шармом, поэтому для выходных это будет отличный выбор. Не обязательно тратить время на круассаны – есть опция, которая значительно проще и быстрее, кроме легкости приготовления она может похвастаться вкусом.

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Рецепт яичные по-французски в хлебе

Время: 15 минут

Порций: 2

Быстро и вкусно / Фото Unsplash

Ингредиенты:

  • 2 яйца;
  • 2 ломтика тостового хлеба;
  • 20 грамм сливочного масла;
  • щепотка соли;
  • зелень и специи – по вкусу.

Приготовление:

  1. Вырезаем из хлеба мякоть. Растапливаем масло на сковороде и обжариваем хлеб с двух сторон.
  2. Разбиваем яйца в выемку, солим и жарим до готовности.
  3. Перед подачей посыпаем зеленью или тертым сыром.
  4. Блюдо подходит с любыми приложениями, поэтому каждый может подобрать другие компоненты завтрака по своему вкусу.