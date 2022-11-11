Празднуем выходные: начинаем уик-энд французским завтраком
11 ноября 2022 , 22:42Читати новину українською
Источник:Kuhari
Выходные – это время, когда хочется получить яркие впечатления абсолютно от всего. Так почему бы не начать отдых особенным завтраком?
Французские завтраки отличаются особым шармом, поэтому для выходных это будет отличный выбор. Не обязательно тратить время на круассаны – есть опция, которая значительно проще и быстрее, кроме легкости приготовления она может похвастаться вкусом.
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Рецепт яичные по-французски в хлебе
Время: 15 минут
Порций: 2
Быстро и вкусно / Фото Unsplash
Ингредиенты:
- 2 яйца;
- 2 ломтика тостового хлеба;
- 20 грамм сливочного масла;
- щепотка соли;
- зелень и специи – по вкусу.
Приготовление:
- Вырезаем из хлеба мякоть. Растапливаем масло на сковороде и обжариваем хлеб с двух сторон.
- Разбиваем яйца в выемку, солим и жарим до готовности.
- Перед подачей посыпаем зеленью или тертым сыром.
- Блюдо подходит с любыми приложениями, поэтому каждый может подобрать другие компоненты завтрака по своему вкусу.