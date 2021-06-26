Яйца в слоеном тесте: рецепт вкусного завтрака

Как разнообразить традиционное меню? К вашему вниманию – оригинальная и вкусное блюдо на завтрак – яйца в слоеном тесте, запеченные в духовке. Запишите себе рецепт.

Удивите своих родных и приготовьте оригинальное блюдо на завтрак. И на все – 15 минут.

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Для блюда используйте замороженное слоеное тесто или приготовьте заранее. Также можно добавить специи, овощи, бекон или мясо. Готовое блюдо задекорируйте петрушкой или укропом.

Как приготовить яйца в слоеном тесте

Время: 15 минут

15 минут Порции: 1 – 2

1 – 2 Калорийность на 100 граммов: 58 ккал

Готовое тесто заранее разморозьте тесто. Далее – раскатайте тесто, разделите на шесть квадратов.

– 300 граммов слоеное дрожжевое тесто (замороженное);– 6 яиц;– 50 граммов сливочного масла 82%;– петрушка;– перец;– соль.

Процесс раскатывания теста / Фото Pexels

Форму для кексов смажьте сливочным маслом, выложите тесто. Аккуратно вбейте яйца в каждую часть, добавьте соль, перец, по желанию добавьте любимые специи. Петрушку помойте, измельчите ножом.

Яйца / Фото Unsplash

Разогрейте духовку до температуры 190 градусов, отправьте запекаться в течение 15 минут.

Яйца в слоеном тесте / Фото Unsplash