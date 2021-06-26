Яйца в слоеном тесте: рецепт вкусного завтрака
26 июня 2021 , 10:25Читати новину українською
Источник:24 канал
Как разнообразить традиционное меню? К вашему вниманию – оригинальная и вкусное блюдо на завтрак – яйца в слоеном тесте, запеченные в духовке. Запишите себе рецепт.
Удивите своих родных и приготовьте оригинальное блюдо на завтрак. И на все – 15 минут.
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Для блюда используйте замороженное слоеное тесто или приготовьте заранее. Также можно добавить специи, овощи, бекон или мясо. Готовое блюдо задекорируйте петрушкой или укропом.
Как приготовить яйца в слоеном тесте
- Время: 15 минут
- Порции: 1 – 2
- Калорийность на 100 граммов: 58 ккал
– 300 граммов слоеное дрожжевое тесто (замороженное);
– 6 яиц;
– 50 граммов сливочного масла 82%;
– петрушка;
– перец;
– соль.
- Готовое тесто заранее разморозьте тесто. Далее – раскатайте тесто, разделите на шесть квадратов.
Процесс раскатывания теста / Фото Pexels
- Форму для кексов смажьте сливочным маслом, выложите тесто. Аккуратно вбейте яйца в каждую часть, добавьте соль, перец, по желанию добавьте любимые специи.
- Петрушку помойте, измельчите ножом.
Яйца / Фото Unsplash
- Разогрейте духовку до температуры 190 градусов, отправьте запекаться в течение 15 минут.
Яйца в слоеном тесте / Фото Unsplash
- Выложите на тарелку, задекорируйте петрушкой. Приятного аппетита!