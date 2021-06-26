Здивуйте своїх рідних та приготуйте їм оригінальну страву на сніданок. Вам потрібно – 15 хвилин.
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Для приготування страви використовуйте заморожене листкове тісто або приготуйте заздалегідь. Також можете додавати спеції, овочі, бекон або м'ясо. Готову страву задекоруйте петрушкою або кропом.
Як приготувати яйця у листковому тісті
- Час: 15 хвилин
- Порції: 1 – 2
- Калорійність на 100 грамів: 58 ккал
- Готове тісто заздалегідь розморозьте тісто. Далі – розкатайте тісто, розділіть на шість квадратів.
Процес розкатування тіста/ Фото Pexels
- Форму для кексів змастіть вершковим маслом, викладіть тісто. Акуратно вбийте яйця у кожну частину, додайте сіль, перець, за бажанням додайте улюблені спеції.
- Петрушку помийте, подрібніть ножем.
Яйця/ Фото Unsplash
- Розігрійте духовку до температури 190 градусів, відправте запікатись протягом 15 хвилин.
Яйця у листковому тісті/ Фото Unsplash
- Викладіть на тарілку, задекоруйте петрушкою. Смачного!