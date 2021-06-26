Удивите своих родных и приготовьте оригинальное блюдо на завтрак. И на все – 15 минут.
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Для блюда используйте замороженное слоеное тесто или приготовьте заранее. Также можно добавить специи, овощи, бекон или мясо. Готовое блюдо задекорируйте петрушкой или укропом.
Как приготовить яйца в слоеном тесте
- Время: 15 минут
- Порции: 1 – 2
- Калорийность на 100 граммов: 58 ккал
- Готовое тесто заранее разморозьте тесто. Далее – раскатайте тесто, разделите на шесть квадратов.
Процесс раскатывания теста / Фото Pexels
- Форму для кексов смажьте сливочным маслом, выложите тесто. Аккуратно вбейте яйца в каждую часть, добавьте соль, перец, по желанию добавьте любимые специи.
- Петрушку помойте, измельчите ножом.
Яйца / Фото Unsplash
- Разогрейте духовку до температуры 190 градусов, отправьте запекаться в течение 15 минут.
Яйца в слоеном тесте / Фото Unsplash
- Выложите на тарелку, задекорируйте петрушкой. Приятного аппетита!