Моти – традиционный десерт японской кухни. Их готовят на заварное тесто из рисовой муки. Начинкой для моти может быть как мороженое, так и крем-сыр.

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Клубничные моти

  • Время: 40 минут
  • Порции: 8 – 12 штук

моті
Моти / Скриншот с видео

Приготовление:

  1. Сахарную пудру, воду и рисовую муку смешайте в миске до консистенции однородного теста.
  2. Далее у вас на выбор два варианта приготовления моти. Первый – отправьте тесто на водяную баню и помешивайте его каждые 2 минуты, пока тесто не загустеет и не станет однородным густым куском.

Скриншот с видео

  1. Другой, отправьте тесто в микроволновку и на интервале в 1 минуту помешивайте его, пока не получите нежную текстуру.
  2. Обильно посыпьте столешницу кукурузным крахмалом и выложите тесто.

Скриншот с видео

  1. Тесто будет очень липнуть к рукам, но крахмал поможет вам сформировать моти. Раскатайте тесто в тонкий пласт и нарежьте на квадраты.
  2. Для начинки смешайте немного клубничного пюре, крем-сыр и сахарную пудру. Добавьте к начинке мелко нарезанный розмарин и перемешайте все ингредиенты.

Скриншот с видео

  1. Чтобы сформировать моти, возьмите квадратик теста и выложите в центр начинку. Сверху выложите клубнику и плотно прижмите края десерта.

Скриншот с видео

  1. Чтобы моти не прилипли ко дну формы, посыпьте ее крахмалом. Такие моти можно сразу пробовать или заморозить. Приятного аппетита!

Скриншот с видео