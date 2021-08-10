Моти – традиционный десерт японской кухни. Их готовят на заварное тесто из рисовой муки. Начинкой для моти может быть как мороженое, так и крем-сыр.
Читайте также Всего в меру: сколько белков, жиров и углеводов надо для здоровья и откуда их брать
Клубничные моти
- Время: 40 минут
- Порции: 8 – 12 штук
Моти / Скриншот с видео
Приготовление:
- Сахарную пудру, воду и рисовую муку смешайте в миске до консистенции однородного теста.
- Далее у вас на выбор два варианта приготовления моти. Первый – отправьте тесто на водяную баню и помешивайте его каждые 2 минуты, пока тесто не загустеет и не станет однородным густым куском.
Скриншот с видео
- Другой, отправьте тесто в микроволновку и на интервале в 1 минуту помешивайте его, пока не получите нежную текстуру.
- Обильно посыпьте столешницу кукурузным крахмалом и выложите тесто.
Скриншот с видео
- Тесто будет очень липнуть к рукам, но крахмал поможет вам сформировать моти. Раскатайте тесто в тонкий пласт и нарежьте на квадраты.
- Для начинки смешайте немного клубничного пюре, крем-сыр и сахарную пудру. Добавьте к начинке мелко нарезанный розмарин и перемешайте все ингредиенты.
Скриншот с видео
- Чтобы сформировать моти, возьмите квадратик теста и выложите в центр начинку. Сверху выложите клубнику и плотно прижмите края десерта.
Скриншот с видео
- Чтобы моти не прилипли ко дну формы, посыпьте ее крахмалом. Такие моти можно сразу пробовать или заморозить. Приятного аппетита!
Скриншот с видео