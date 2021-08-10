Моті – традиційний десерт японської кухні. Їх готують на заварному тісті з рисового борошна. Начинкою для моті може бути як морозиво, так і крем-сир.
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Полуничні моті
- Час: 40 хвилин
- Порції: 8 – 12 штук
Моті / Скріншот з відео
Приготування:
- Цукрову пудру, воду та рисове борошно змішайте в мисці до консистенції однорідного тіста.
- Далі у вас на вибір два варіанти приготування моті. Перший – відправте тісто на водяну баню та помішуйте його кожні 2 хвилини, доки тісто не загусне та не стане однорідним густим шматком.
Скріншот з відео
- Інший, відправте тісто в мікрохвильовку та на інтервалі в 1 хвилину помішуйте його, доки не отримаєте ніжну текстуру.
- Рясно посипте стільницю кукурудзяним крохмалем та викладіть тісто.
Скріншот з відео
- Тісто дуже липнутиме до рук, але крохмаль допоможе вам сформувати моті. Розкачайте тісто в тонкий шар та наріжте на квадрати.
- Для начинки змішайте трішки полуничного пюре, крем-сир та цукрову пудру. Додайте до начинки дрібно нарізаний розмарин та перемішайте всі інгредієнти.
Скріншот з відео
- Щоб сформувати моті, візьміть квадратик тіста та викладіть в центр начинку. Зверху викладіть полуницю та щільно защипніть краї десерту.
Скріншот з відео
- Щоб моті не прилипли до дна форми, посипте його крохмалем. Такі моті можна одразу куштувати або заморозити. Смачного!
Скріншот з відео