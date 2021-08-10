Талановитий кухар та суддя популярного шоу "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво поділився з читачами улюбленим рецептом японського десерту – моті. Якщо ви ще не куштували цей екзотичний смаколик, мерщій готувати разом з нами!