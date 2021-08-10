Клубничные моти: японский десерт по рецепту известного шеф-повара

Талантливый повар и судья популярного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился с читателями любимым рецептом японского десерта – моти. Если вы еще не пробовали это экзотическое лакомство, давайте скорее готовить вместе с нами!

Моти – традиционный десерт японской кухни. Их готовят на заварное тесто из рисовой муки. Начинкой для моти может быть как мороженое, так и крем-сыр.

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Клубничные моти

Время : 40 минут

: 40 минут Порции: 8 – 12 штук



Моти / Скриншот с видео

– 200 г сахарной пудры;– 200 г воды;– 100 г рисовой муки;– 100 г клубники;– 250 г крем-сыра;– 50 сахарной пудры для начинки;– 5 г розмарина.

Приготовление:

Сахарную пудру, воду и рисовую муку смешайте в миске до консистенции однородного теста. Далее у вас на выбор два варианта приготовления моти. Первый – отправьте тесто на водяную баню и помешивайте его каждые 2 минуты, пока тесто не загустеет и не станет однородным густым куском.

Скриншот с видео

Другой, отправьте тесто в микроволновку и на интервале в 1 минуту помешивайте его, пока не получите нежную текстуру. Обильно посыпьте столешницу кукурузным крахмалом и выложите тесто.

Скриншот с видео

Тесто будет очень липнуть к рукам, но крахмал поможет вам сформировать моти. Раскатайте тесто в тонкий пласт и нарежьте на квадраты. Для начинки смешайте немного клубничного пюре, крем-сыр и сахарную пудру. Добавьте к начинке мелко нарезанный розмарин и перемешайте все ингредиенты.

Скриншот с видео

Чтобы сформировать моти, возьмите квадратик теста и выложите в центр начинку. Сверху выложите клубнику и плотно прижмите края десерта.

Скриншот с видео

Чтобы моти не прилипли ко дну формы, посыпьте ее крахмалом. Такие моти можно сразу пробовать или заморозить. Приятного аппетита!

Скриншот с видео