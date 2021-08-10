Клубничные моти: японский десерт по рецепту известного шеф-повара

10 августа 2021 , 16:29
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Источник:

инстаграм Эктора Хименеса-Браво

Талантливый повар и судья популярного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился с читателями любимым рецептом японского десерта – моти. Если вы еще не пробовали это экзотическое лакомство, давайте скорее готовить вместе с нами!

Моти – традиционный десерт японской кухни. Их готовят на заварное тесто из рисовой муки. Начинкой для моти может быть как мороженое, так и крем-сыр.

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Клубничные моти

  • Время: 40 минут
  • Порции: 8 – 12 штук


Моти / Скриншот с видео

Ингредиенты:
– 200 г сахарной пудры;
– 200 г воды;
– 100 г рисовой муки;
– 100 г клубники;
– 250 г крем-сыра;
– 50 сахарной пудры для начинки;
– 5 г розмарина.

Приготовление:

  1. Сахарную пудру, воду и рисовую муку смешайте в миске до консистенции однородного теста.
  2. Далее у вас на выбор два варианта приготовления моти. Первый – отправьте тесто на водяную баню и помешивайте его каждые 2 минуты, пока тесто не загустеет и не станет однородным густым куском.

Скриншот с видео

  1. Другой, отправьте тесто в микроволновку и на интервале в 1 минуту помешивайте его, пока не получите нежную текстуру.
  2. Обильно посыпьте столешницу кукурузным крахмалом и выложите тесто.

Скриншот с видео

  1. Тесто будет очень липнуть к рукам, но крахмал поможет вам сформировать моти. Раскатайте тесто в тонкий пласт и нарежьте на квадраты.
  2. Для начинки смешайте немного клубничного пюре, крем-сыр и сахарную пудру. Добавьте к начинке мелко нарезанный розмарин и перемешайте все ингредиенты.

Скриншот с видео

  1. Чтобы сформировать моти, возьмите квадратик теста и выложите в центр начинку. Сверху выложите клубнику и плотно прижмите края десерта.

Скриншот с видео

  1. Чтобы моти не прилипли ко дну формы, посыпьте ее крахмалом. Такие моти можно сразу пробовать или заморозить. Приятного аппетита!

Скриншот с видео

 

Автор: Богданна Рибак