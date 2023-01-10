Ролы без риса: любимые суши без лишней мороки

10 января 2023, 08:39
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Вкусные домашние рецепты

Мы относимся к тем людям, которые обожают полакомиться японскими роллами, но не всегда есть время и возможность их готовить.

Роллы без риса – отличная альтернатива традиционным, не такая калорийная и более простая в приготовлении. На блюдо нужно всего 20 минут вместо часа.

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Также в упрощенную версию роллов не входит нори – морские водоросли, их заменяет огурец. А все остальное в блюде согласно классическому рецепту: крем-сыр, овощи и рыбка.

Рецепт роллов без риса

  • Время: 20 минут
  • Порции: 2
Ингредиенты:
– 2 огурца;
– половина упаковки крабовых палочек;
– 100 граммов крем-сыра;
– 100 граммов слабосоленой красной рыбы;
– половина авокадо;
– соус терияки;
– семена кунжута;
- зеленый лук;
– соевый соус для подачи.

Приготовление:

  • Огурцы нарезаем экономкой на тонкие ломтики, хорошо просушиваем с двух сторон.
  • Крабовые палочки разбираем на волокна, и смешиваем с двумя столовыми ложками крем-сыра. Авокадо нарезаем на небольшие кусочки.

  • В ломтик огурца выкладываем начинку из крабовых палочек, кусочек авокадо и закручиваем. Так поступаем со всей начинкой.
  • Чтобы приготовить роллы с рыбкой на пищевую пленку выкладываем сухие слайсы огурца, смазываем крем-сыром, выкладываем рыбу, авокадо и скручиваем в крепкий рулет. Нарезаем на 10 кусочков.
  • ️При подаче поливаем соусом терияки, посыпаем кунжутом, и зеленым луком.

Приятного тебе аппетита!

Автор: Богданна Рибак