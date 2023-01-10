Ролы без риса: любимые суши без лишней мороки

Мы относимся к тем людям, которые обожают полакомиться японскими роллами, но не всегда есть время и возможность их готовить.

Роллы без риса – отличная альтернатива традиционным, не такая калорийная и более простая в приготовлении. На блюдо нужно всего 20 минут вместо часа.

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Также в упрощенную версию роллов не входит нори – морские водоросли, их заменяет огурец. А все остальное в блюде согласно классическому рецепту: крем-сыр, овощи и рыбка.

Рецепт роллов без риса

Время: 20 минут

20 минут Порции: 2

– 2 огурца;– половина упаковки крабовых палочек;– 100 граммов крем-сыра;– 100 граммов слабосоленой красной рыбы;– половина авокадо;– соус терияки;– семена кунжута;- зеленый лук;– соевый соус для подачи.

Приготовление:

Огурцы нарезаем экономкой на тонкие ломтики, хорошо просушиваем с двух сторон.

Крабовые палочки разбираем на волокна, и смешиваем с двумя столовыми ложками крем-сыра. Авокадо нарезаем на небольшие кусочки.

В ломтик огурца выкладываем начинку из крабовых палочек, кусочек авокадо и закручиваем. Так поступаем со всей начинкой.

Чтобы приготовить роллы с рыбкой на пищевую пленку выкладываем сухие слайсы огурца, смазываем крем-сыром, выкладываем рыбу, авокадо и скручиваем в крепкий рулет. Нарезаем на 10 кусочков.

️При подаче поливаем соусом терияки, посыпаем кунжутом, и зеленым луком.

Приятного тебе аппетита!