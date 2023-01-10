Роли без рису – чудова альтернатива традиційним, не така калорійна та простіша у приготуванні. На страву потрібно всього 20 хвилин, замість години.

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Також до спрощеної версії ролів не входить норі – морські водорості, їх заміняє огірок. А все решта у страві згідно з класичним рецептом: крем-сир, овочі та рибка.

Рецепт ролів без рису

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 2 огірки;

– половина упаковки крабових паличок;

– 100 грамів крем-сиру;

– 100 грамів слабосоленої червоної риби;

– половина авокадо;

– соус теріякі;

– насіння кунжуту;

– зелена цибуля;

– соєвий соус для подачі.

Приготування:

️Огірки нарізаємо економкою на тонкі скибки, добре просушуємо з двох сторін.

️Крабові палички розбираємо на волокна, і змішуємо з двома столовими ложками крем-сиру. Авокадо нарізаємо на невеликі шматочки.

️У скибку огірка викладаємо начинку з крабових паличок, шматочок авокадо і закручуємо. Так робимо зі всією начинкою.

Щоб приготувати роли з рибкою на харчову плівку викладаємо сухі слайси огірка, змащуємо крем-сиром, викладаємо рибу, авокадо і скручуємо в міцний рулет. Нарізаємо на 10 шматочків.

️При подачі поливаємо соусом теріякі, посипаємо кунжутом, і зеленою цибулею.

Смачного!