Вы страстный любитель пасты и томатных соусов? Тогда именно для вас мы подобрали рецепт блюда, которое является одновременно и супом, и лазаньей. На подготовку ингредиентов уйдет 10 минут, а дальше дело за мультиваркой или slow cooker.

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Продолжительность приготовления блюда зависит от выбранной техники: мульти- или медленноварки.

Рецепт супа-лазаньи в медленноварке (slow cooker)

Время: 4 часа 10 минут

4 часа 10 минут Порции: 8



Фото Cafe delites

Ингредиенты:

– 500 граммов говяжьего фарша;

– 1 большая луковица;

– 1 столовая ложка измельченного чеснока;

– 1 большая морковка;

– 1 большой цуккини;

– 2 стакана куриного бульона;

– 420 граммов томатного соуса;

– 420 грамм измельченных помидоров;

– 2 стакана воды;

– 4 столовые ложки томатной пасты;

– 2 столовые ложки измельченной свежей петрушки;

– 2 чайные ложки сушеного базилика;

– 1 чайная ложка сушеного орегано;

– 1 говяжий бульонный кубик;

– соль;

– свежемолотый черный перец;

– 8 больших листов лазаньи;

– 2 чайные ложки оливкового масла;

– 1 стакан измельченного сыра моцарелла.

Приготовление:

В большой сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте мясо. Помешивайте его деревянной лопаткой, чтобы разбить комочки. Сдобрите солью и перцем.

Нарежьте лук мелкими кубиками. Обжарьте ее до мягкости. Добавьте измельченный чеснок и готовьте до появления аромата.

Переведите обжаренные ингредиенты в чашу для мультиварки. Добавьте остальные компоненты и накройте крышкой.



Фото Cafe delites

Если для приготовления блюда вы предпочли медленно варку (Slow cooker) – готовьте на высоком уровне 4 часа или на слабом 8 часов. Если в мультиварке – 60 – 80 минут.

В последние 30 минут приготовления добавьте измельченные на кусочки листья для лазаньи, накройте крышкой и продолжайте готовить, пока паста не станет аль-денте.

В конце добавьте моцареллу.

Ингредиенты для топпинга:

– 250 граммов сыра рекота;

– 1/3 стакана мелко натертого сыра пармезан;

– 2 столовых ложки свежей измельченной петрушки;

– 2 столовые ложки свежего измельченного базилика;

– соль.

Приготовление:

В мисочке перемешайте рикотту, пармезан, петрушку и базилик. Сдобрите солью и отставьте в сторону.



Фото Cafe delites

Разлейте суп по тарелкам, выложите сверху столовую ложку творожной смеси и посыпьте дополнительно нарезанной петрушкой, тертым сыром пармезан для украшения.

Приятного аппетита!