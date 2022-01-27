Вы страстный любитель пасты и томатных соусов? Тогда именно для вас мы подобрали рецепт блюда, которое является одновременно и супом, и лазаньей. На подготовку ингредиентов уйдет 10 минут, а дальше дело за мультиваркой или slow cooker.
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Продолжительность приготовления блюда зависит от выбранной техники: мульти- или медленноварки.
Рецепт супа-лазаньи в медленноварке (slow cooker)
- Время: 4 часа 10 минут
- Порции: 8
Фото Cafe delites
Приготовление:
- В большой сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте мясо. Помешивайте его деревянной лопаткой, чтобы разбить комочки. Сдобрите солью и перцем.
- Нарежьте лук мелкими кубиками. Обжарьте ее до мягкости. Добавьте измельченный чеснок и готовьте до появления аромата.
- Переведите обжаренные ингредиенты в чашу для мультиварки. Добавьте остальные компоненты и накройте крышкой.
Фото Cafe delites
- Если для приготовления блюда вы предпочли медленно варку (Slow cooker) – готовьте на высоком уровне 4 часа или на слабом 8 часов. Если в мультиварке – 60 – 80 минут.
- В последние 30 минут приготовления добавьте измельченные на кусочки листья для лазаньи, накройте крышкой и продолжайте готовить, пока паста не станет аль-денте.
- В конце добавьте моцареллу.
Приготовление:
- В мисочке перемешайте рикотту, пармезан, петрушку и базилик. Сдобрите солью и отставьте в сторону.
Фото Cafe delites
- Разлейте суп по тарелкам, выложите сверху столовую ложку творожной смеси и посыпьте дополнительно нарезанной петрушкой, тертым сыром пармезан для украшения.
Приятного аппетита!