Ви палкий шанувальник пасти й томатних соусів? То саме для вас ми дібрали рецепт страви, яка є водночас і супом, і лазаньєю. На підготовку інгредієнтів піде 10 хвилин, а далі – справа за мультиваркою чи slow cooker.
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Тривалість приготування страви залежить від обраної техніки: мульти- чи повільноварки.
Рецепт супу-лазаньї в повільноварці (slow cooker)
- Час: 4 години 10 хвилин
- Порції: 8
Фото Cafe delites
Приготування:
- У великій сковорідці розігрійте оливкову олію й обсмажте на ній фарш. Помішуйте його дерев'яною лопаткою, розбиваючи грудочки. Присмачте сіллю та перцем.
- Наріжте цибулю дрібними кубиками. Обсмажте до м'якості. Додайте подрібнений часник і готуйте до появи аромату.
- Перекладіть обсмажені інгредієнти до чаші мультиварки. Додайте решту складників і накрийте кришкою.
Фото Cafe delites
- У slow cooker страва готуватиметься 4 години на високому рівні або 8 годин –на низькому. У мультиварці – 60 – 80 хвилин.
- За 30 хвилин до готовності додайте нарізані листки лазаньї, накрийте кришкою й почекайте, щоб паста дійшла до стану аль-денте.
- Наприкінці додайте моцарелу.
Приготування:
- У мисочці перемішайте рикотту, пармезан, петрушку та базилік. Посоліть.
Фото Cafe delites
- Розлийте суп по тарілках, додайте 1 столову ложку сирної суміші й посипте додатково нарізаною петрушкою й тертим пармезаном.
Смачного!