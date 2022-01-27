Ви палкий шанувальник пасти й томатних соусів? То саме для вас ми дібрали рецепт страви, яка є водночас і супом, і лазаньєю. На підготовку інгредієнтів піде 10 хвилин, а далі – справа за мультиваркою чи slow cooker.

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Тривалість приготування страви залежить від обраної техніки: мульти- чи повільноварки.

Рецепт супу-лазаньї в повільноварці (slow cooker)

Час: 4 години 10 хвилин

4 години 10 хвилин Порції: 8



Фото Cafe delites

Інгредієнти:

– 500 грамів яловичого фаршу;

– 1 велика цибулина;

– 1 столова ложка подрібненого часнику;

– 1 велика морквина;

– 1 великий цукіні;

– 2 склянки курячого бульйону;

– 420 грамів томатного соусу;

– 420 грамів подрібнених помідорів;

– 2 склянки води;

– 4 столові ложки томатної пасти;

– 2 столові ложки подрібненої свіжої петрушки;

– 2 чайні ложки сушеного базиліку;

– 1 чайна ложка сушеного орегано;

– 1 яловичий бульйонний кубик;

– сіль;

– свіжомелений чорний перець;

– 8 великих листів лазаньї;

– 2 чайні ложки оливкової олії;

– 1 склянка подрібненого сиру моцарела.

Приготування:

У великій сковорідці розігрійте оливкову олію й обсмажте на ній фарш. Помішуйте його дерев'яною лопаткою, розбиваючи грудочки. Присмачте сіллю та перцем.

Наріжте цибулю дрібними кубиками. Обсмажте до м'якості. Додайте подрібнений часник і готуйте до появи аромату.

Перекладіть обсмажені інгредієнти до чаші мультиварки. Додайте решту складників і накрийте кришкою.



Фото Cafe delites

У slow cooker страва готуватиметься 4 години на високому рівні або 8 годин –на низькому. У мультиварці – 60 – 80 хвилин.

За 30 хвилин до готовності додайте нарізані листки лазаньї, накрийте кришкою й почекайте, щоб паста дійшла до стану аль-денте.

Наприкінці додайте моцарелу.

Інгредієнти для топінгу:

– 250 грамів сиру рикотта;

– 1/3 склянки дрібно натертого сиру пармезан;

– 2 столові ложки свіжої подрібненої петрушки;

– 2 столові ложки свіжого подрібненого базиліку;

– сіль.

Приготування:

У мисочці перемішайте рикотту, пармезан, петрушку та базилік. Посоліть.



Фото Cafe delites

Розлийте суп по тарілках, додайте 1 столову ложку сирної суміші й посипте додатково нарізаною петрушкою й тертим пармезаном.

Смачного!