Экспериментируем без риска: суп-лазанья в медленноварке

Этот легкий суп с говядиной, помидорами и пластами лазаньи станет вашим фаворитом! Добавьте все ингредиенты в мульти- или медленноварку – и займитесь на несколько часов другими делами.

Вы страстный любитель пасты и томатных соусов? Тогда именно для вас мы подобрали рецепт блюда, которое является одновременно и супом, и лазаньей. На подготовку ингредиентов уйдет 10 минут, а дальше дело за мультиваркой или slow cooker.

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Продолжительность приготовления блюда зависит от выбранной техники: мульти- или медленноварки.

Рецепт супа-лазаньи в медленноварке (slow cooker)

Время: 4 часа 10 минут

4 часа 10 минут Порции: 8



Фото Cafe delites

Ингредиенты:– 500 граммов говяжьего фарша;– 1 большая луковица;– 1 столовая ложка измельченного чеснока;– 1 большая морковка;– 1 большой цуккини;– 2 стакана куриного бульона;– 420 граммов томатного соуса;– 420 грамм измельченных помидоров;– 2 стакана воды;– 4 столовые ложки томатной пасты;– 2 столовые ложки измельченной свежей петрушки;– 2 чайные ложки сушеного базилика;– 1 чайная ложка сушеного орегано;– 1 говяжий бульонный кубик;– соль;– свежемолотый черный перец;– 8 больших листов лазаньи;– 2 чайные ложки оливкового масла;– 1 стакан измельченного сыра моцарелла.

Приготовление:

В большой сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте на нем фарш. Помешивайте его деревянной лопаткой, разбивая комочки. Посолите и поперчите.

Нарежьте лук мелкими кубиками. Обжарьте до мягкости. Добавьте измельченный чеснок и готовьте до появления аромата.

Переложите обжаренные ингредиенты в чашу мульти- или медленноварки. Добавьте остальные компоненты и накройте крышкой.



Фото Cafe delites

В slow cooker блюдо будет готовиться 4 часа на высоком уровне или 8 часов – на низком. В мультиварке – 60 – 80 минут. За 30 минут до готовности добавьте нарезанные листы лазаньи, накройте крышкой и подождите, чтобы паста сварилась до состояния аль-денте. В самом конце добавьте моцареллу.

– 250 граммов сыра рикотта;– 1/3 стакана мелко натертого сыра пармезан;– 2 столовые ложки свежей измельченной петрушки;– 2 столовые ложки свежего измельченного базилика;– соль.

Приготовление:

В миске смешайте рикотту, пармезан, петрушку и базилик. Посолите.



Фото Cafe delites

Разлейте суп по тарелкам, добавьте по 1 столовой ложке сырной смеси и посыпьте нарезанной петрушкой и тертым пармезаном.

Приятного аппетита!