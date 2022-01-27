Экспериментируем без риска: суп-лазанья в медленноварке

27 января 2022 , 18:40
Читати новину українською

Этот легкий суп с говядиной, помидорами и пластами лазаньи станет вашим фаворитом! Добавьте все ингредиенты в мульти- или медленноварку – и займитесь на несколько часов другими делами.

Вы страстный любитель пасты и томатных соусов? Тогда именно для вас мы подобрали рецепт блюда, которое является одновременно и супом, и лазаньей. На подготовку ингредиентов уйдет 10 минут, а дальше дело за мультиваркой или slow cooker.

Читайте также Выбираем курочку правильно: на что следует обращать внимание при покупке мяса

Продолжительность приготовления блюда зависит от выбранной техники: мульти- или медленноварки.

Рецепт супа-лазаньи в медленноварке (slow cooker)

  • Время: 4 часа 10 минут
  • Порции: 8


Фото Cafe delites

Ингредиенты:
– 500 граммов говяжьего фарша;
– 1 большая луковица;
– 1 столовая ложка измельченного чеснока;
– 1 большая морковка;
– 1 большой цуккини;
– 2 стакана куриного бульона;
– 420 граммов томатного соуса;
– 420 грамм измельченных помидоров;
– 2 стакана воды;
– 4 столовые ложки томатной пасты;
– 2 столовые ложки измельченной свежей петрушки;
– 2 чайные ложки сушеного базилика;
– 1 чайная ложка сушеного орегано;
– 1 говяжий бульонный кубик;
– соль;
– свежемолотый черный перец;
– 8 больших листов лазаньи;
– 2 чайные ложки оливкового масла;
– 1 стакан измельченного сыра моцарелла.

Приготовление:

  1. В большой сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте на нем фарш. Помешивайте его деревянной лопаткой, разбивая комочки. Посолите и поперчите.
     
  2. Нарежьте лук мелкими кубиками. Обжарьте до мягкости. Добавьте измельченный чеснок и готовьте до появления аромата.
     
  3. Переложите обжаренные ингредиенты в чашу мульти- или медленноварки. Добавьте остальные компоненты и накройте крышкой.


Фото Cafe delites

  1. В slow cooker блюдо будет готовиться 4 часа на высоком уровне или 8 часов – на низком. В мультиварке – 60 – 80 минут.
  2. За 30 минут до готовности добавьте нарезанные листы лазаньи, накройте крышкой и подождите, чтобы паста сварилась до состояния аль-денте.
  3. В самом конце добавьте моцареллу.
Ингредиенты для топпинга:
– 250 граммов сыра рикотта;
– 1/3 стакана мелко натертого сыра пармезан;
– 2 столовые ложки свежей измельченной петрушки;
– 2 столовые ложки свежего измельченного базилика;
– соль.

Приготовление:

  1. В миске смешайте рикотту, пармезан, петрушку и базилик. Посолите.


Фото Cafe delites

  1. Разлейте суп по тарелкам, добавьте по 1 столовой ложке сырной смеси и посыпьте нарезанной петрушкой и тертым пармезаном.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак