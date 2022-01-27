Экспериментируем без риска: суп-лазанья в медленноварке
27 января 2022 , 18:40Читати новину українською
Этот легкий суп с говядиной, помидорами и пластами лазаньи станет вашим фаворитом! Добавьте все ингредиенты в мульти- или медленноварку – и займитесь на несколько часов другими делами.
Вы страстный любитель пасты и томатных соусов? Тогда именно для вас мы подобрали рецепт блюда, которое является одновременно и супом, и лазаньей. На подготовку ингредиентов уйдет 10 минут, а дальше дело за мультиваркой или slow cooker.
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Продолжительность приготовления блюда зависит от выбранной техники: мульти- или медленноварки.
Рецепт супа-лазаньи в медленноварке (slow cooker)
- Время: 4 часа 10 минут
- Порции: 8
Фото Cafe delites
– 500 граммов говяжьего фарша;
– 1 большая луковица;
– 1 столовая ложка измельченного чеснока;
– 1 большая морковка;
– 1 большой цуккини;
– 2 стакана куриного бульона;
– 420 граммов томатного соуса;
– 420 грамм измельченных помидоров;
– 2 стакана воды;
– 4 столовые ложки томатной пасты;
– 2 столовые ложки измельченной свежей петрушки;
– 2 чайные ложки сушеного базилика;
– 1 чайная ложка сушеного орегано;
– 1 говяжий бульонный кубик;
– соль;
– свежемолотый черный перец;
– 8 больших листов лазаньи;
– 2 чайные ложки оливкового масла;
– 1 стакан измельченного сыра моцарелла.
Приготовление:
- В большой сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте на нем фарш. Помешивайте его деревянной лопаткой, разбивая комочки. Посолите и поперчите.
- Нарежьте лук мелкими кубиками. Обжарьте до мягкости. Добавьте измельченный чеснок и готовьте до появления аромата.
- Переложите обжаренные ингредиенты в чашу мульти- или медленноварки. Добавьте остальные компоненты и накройте крышкой.
Фото Cafe delites
- В slow cooker блюдо будет готовиться 4 часа на высоком уровне или 8 часов – на низком. В мультиварке – 60 – 80 минут.
- За 30 минут до готовности добавьте нарезанные листы лазаньи, накройте крышкой и подождите, чтобы паста сварилась до состояния аль-денте.
- В самом конце добавьте моцареллу.
– 250 граммов сыра рикотта;
– 1/3 стакана мелко натертого сыра пармезан;
– 2 столовые ложки свежей измельченной петрушки;
– 2 столовые ложки свежего измельченного базилика;
– соль.
Приготовление:
- В миске смешайте рикотту, пармезан, петрушку и базилик. Посолите.
Фото Cafe delites
- Разлейте суп по тарелкам, добавьте по 1 столовой ложке сырной смеси и посыпьте нарезанной петрушкой и тертым пармезаном.
Приятного аппетита!