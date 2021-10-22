Экспресс завтрак за 15 минут: рецепт быстрого сэндвича с лососем и авокадо от Игоря Брагина

22 октября 2021 , 12:00
Читати новину українською

Источник:

24 канал

Эфир "Утро на 24" посетил президент ассоциации шеф-поваров Украины Игорь Брагин. Известный кулинар приготовил быстрый завтрак из маринованного лосося и авокадо, который вы с легкостью можете приготовить дома.

Утром у нас не всегда есть время на приготовление завтрака, но ведь перекусить что-то нужно? Игорь Брагин предложил приготовить вкусный и питательный сэндвич с маринованным лососем и авокадо.

Читайте также Bocuse d'or Ukraine: как под Киевом испытывали лучших поваров Украины

Рецепт сэндвича к завтраку
Время: 15 минут
Порции: 1


Сэндвич с авокадо / Скриншот с видео

Ингредиенты:
– 200 – 300 г свежего лосося;
– французский багет;
– 1 авокадо;
– ½ Ст. л. меда;
– ½ Лимона;
– 10-15 г имбиря;
– соевый соус;
– крем-сыр.

Приготовление:

  1. Снимите кожуру с рыбы. Нарезаем свежий лосось средними кубиками.


Приготовление завтрака / Скриншот с видео

  1. В глубокой посуде маринуем рыбу нарезанным мелкими кубиками имбирем. Выжмите к нему половинку лимона и перемешайте.


Приготовление завтрака / Скриншот с видео

  1. Добавьте к лососю мед и немного соевого соуса.


Приготовление завтрака / Скриншот с видео

  1. Нарежьте багет по диагонали, чтобы получились длинные куски.
     
  2. Смажьте его крем-сыром.
     
  3. Авокадо почистите от кожуры, с помощью ножа удалите косточку.
     
  4. Нарежьте авокадо тонкими кусочками. Выложите его на багет.
     
  5. На авокадо выложите замаринованные кусочки лосося, а сверху добавьте любимую зелень. Приятного аппетита!

А видео рецепта смотрите у нас на странице:

 

Автор: Богданна Рибак