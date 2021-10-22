Утром у нас не всегда есть время на приготовление завтрака, но ведь перекусить что-то нужно? Игорь Брагин предложил приготовить вкусный и питательный сэндвич с маринованным лососем и авокадо.

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Рецепт сэндвича к завтраку

Время: 15 минут

Порции: 1



Сэндвич с авокадо / Скриншот с видео

Ингредиенты:

– 200 – 300 г свежего лосося;

– французский багет;

– 1 авокадо;

– ½ Ст. л. меда;

– ½ Лимона;

– 10-15 г имбиря;

– соевый соус;

– крем-сыр.

Приготовление:

Снимите кожуру с рыбы. Нарезаем свежий лосось средними кубиками.



Приготовление завтрака / Скриншот с видео

В глубокой посуде маринуем рыбу нарезанным мелкими кубиками имбирем. Выжмите к нему половинку лимона и перемешайте.



Приготовление завтрака / Скриншот с видео

Добавьте к лососю мед и немного соевого соуса.



Приготовление завтрака / Скриншот с видео

Нарежьте багет по диагонали, чтобы получились длинные куски.

Смажьте его крем-сыром.

Авокадо почистите от кожуры, с помощью ножа удалите косточку.

Нарежьте авокадо тонкими кусочками. Выложите его на багет.

На авокадо выложите замаринованные кусочки лосося, а сверху добавьте любимую зелень. Приятного аппетита!

А видео рецепта смотрите у нас на странице: