Утром у нас не всегда есть время на приготовление завтрака, но ведь перекусить что-то нужно? Игорь Брагин предложил приготовить вкусный и питательный сэндвич с маринованным лососем и авокадо.
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Рецепт сэндвича к завтраку
Время: 15 минут
Порции: 1
Сэндвич с авокадо / Скриншот с видео
Приготовление:
- Снимите кожуру с рыбы. Нарезаем свежий лосось средними кубиками.
Приготовление завтрака / Скриншот с видео
- В глубокой посуде маринуем рыбу нарезанным мелкими кубиками имбирем. Выжмите к нему половинку лимона и перемешайте.
Приготовление завтрака / Скриншот с видео
- Добавьте к лососю мед и немного соевого соуса.
Приготовление завтрака / Скриншот с видео
- Нарежьте багет по диагонали, чтобы получились длинные куски.
- Смажьте его крем-сыром.
- Авокадо почистите от кожуры, с помощью ножа удалите косточку.
- Нарежьте авокадо тонкими кусочками. Выложите его на багет.
- На авокадо выложите замаринованные кусочки лосося, а сверху добавьте любимую зелень. Приятного аппетита!
А видео рецепта смотрите у нас на странице: