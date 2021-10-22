Утром у нас не всегда есть время на приготовление завтрака, но ведь перекусить что-то нужно? Игорь Брагин предложил приготовить вкусный и питательный сэндвич с маринованным лососем и авокадо.

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Рецепт сэндвича к завтраку
Время: 15 минут
Порции: 1


Сэндвич с авокадо / Скриншот с видео

Приготовление:

  1. Снимите кожуру с рыбы. Нарезаем свежий лосось средними кубиками.


Приготовление завтрака / Скриншот с видео

  1. В глубокой посуде маринуем рыбу нарезанным мелкими кубиками имбирем. Выжмите к нему половинку лимона и перемешайте.


Приготовление завтрака / Скриншот с видео

  1. Добавьте к лососю мед и немного соевого соуса.


Приготовление завтрака / Скриншот с видео

  1. Нарежьте багет по диагонали, чтобы получились длинные куски.
  2. Смажьте его крем-сыром.
  3. Авокадо почистите от кожуры, с помощью ножа удалите косточку.
  4. Нарежьте авокадо тонкими кусочками. Выложите его на багет.
  5. На авокадо выложите замаринованные кусочки лосося, а сверху добавьте любимую зелень. Приятного аппетита!

А видео рецепта смотрите у нас на странице: