Вранці в нас не завжди є час на приготування сніданку, але ж перекусити щось потрібно? Ігор Брагін запропонував приготувати смачний та поживний сендвіч з маринованим лососем та авокадо.

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Рецепт сендвіча до сніданку

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 1



Сендвіч з авокадо / Скріншот з відео

Інгредієнти:

– 200 – 300 г свіжого лосося;

– французький багет;

– 1 авокадо;

– ½ ст. л. меду;

– ½ лимона;

– 10 – 15 г імбиру;

– соєвий соус;

– крем-сир.

Приготування:

Зніміть шкірку з риби. Нарізаємо свіжий лосось середніми кубиками.



Приготування сніданку / Скріншот з відео

У глибокому посуді маринуємо рибу нарізаним дрібними кубиками імбирем. Вичавіть до нього половинку лимона та перемішайте.



Приготування сніданку / Скріншот з відео

Додайте до лосося мед та трішки соєвого соусу.



Приготування сніданку / Скріншот з відео

Наріжте багет по діагоналі, щоб вийшли довгі шматки.

Змастіть його крем-сиром.

Авокадо почистіть від шкірки, за допомогою ножа видаліть кісточку.

Наріжте авокадо тонкими шматочками. Викладіть його на багет.

На авокадо викладіть замариновані шматочки лосося, а зверху додайте улюблену зелень. Смачного!

А відео рецепту дивіться у нас на сторінці: