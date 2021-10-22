Вранці в нас не завжди є час на приготування сніданку, але ж перекусити щось потрібно? Ігор Брагін запропонував приготувати смачний та поживний сендвіч з маринованим лососем та авокадо.
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Рецепт сендвіча до сніданку
- Час: 15 хвилин
- Порції: 1
Сендвіч з авокадо / Скріншот з відео
Приготування:
- Зніміть шкірку з риби. Нарізаємо свіжий лосось середніми кубиками.
Приготування сніданку / Скріншот з відео
- У глибокому посуді маринуємо рибу нарізаним дрібними кубиками імбирем. Вичавіть до нього половинку лимона та перемішайте.
Приготування сніданку / Скріншот з відео
- Додайте до лосося мед та трішки соєвого соусу.
Приготування сніданку / Скріншот з відео
- Наріжте багет по діагоналі, щоб вийшли довгі шматки.
- Змастіть його крем-сиром.
- Авокадо почистіть від шкірки, за допомогою ножа видаліть кісточку.
- Наріжте авокадо тонкими шматочками. Викладіть його на багет.
- На авокадо викладіть замариновані шматочки лосося, а зверху додайте улюблену зелень. Смачного!
А відео рецепту дивіться у нас на сторінці: