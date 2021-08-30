Чебуреки – любимое многими блюдо из тонкого заварного теста и начинки. Они могут быть разными: мясными, творожными, овощными и даже фруктовыми – с вишней просто пальчики оближешь.

Читайте также Небанальные блюда с маринованной курицей: китайская лапша, пряный рис и лаваш с баклажанами

Чтобы уменьшить калорийность блюда, ведь в оригинальном рецепте чебуреки обжаривают во фритюре, Эктор Хименес-Браво предложил читателям выбрать тот, который им больше по вкусу: в духовке, на сухой сковороде или в большом количестве масла.

Рецепт чебуреков от Эктора Хименеса-Браво

Время: 2 часа

2 часа Порции: 6 – 8



Чебуреки / Скриншот из видео повара

Ингредиенты:

– 400 г муки;

– 200 мл кипятка;

– 10 г соли;

– 20 г сахара;

– 30 мл водки;

– 30 мл масла.

Для начинки:

– 800 г говяжьего фарша;

– 1 репчатая луковица;

– 2 зубчика чеснока;

– 20 г кинзы;

– 100 мл воды;

– 4 г соли;

– 3 г черного молотого перца.

Приготовление:

Для приготовления начинки для чебуреков смешайте фарш с мелко нарезанным чесноком, луком и кинзой. Поперчите и посолите начинку и влейте воды. Тщательно перемешайте мясную начинку до однородной консистенции.



Пошаговое приготовление блюда / Скриншот из видео повара

Для приготовления теста растопите в кипятке соль и сахар, всыпьте муку, добавьте масло и водку. Заварите тесто на чебуреки и переложите его на слой пищевой пленки. Отправьте тесто в холодильник на 1 час отдохнуть.



Пошаговое приготовление блюда / Скриншот из видео повара

Отделите от общей массы теста небольшой кусочек и раскатайте его в тонкий пласт.



Пошаговое приготовление блюда / Скриншот из видео повара

Выложите в центр теста 1 – 2 столовые ложки фарша и сформируйте чебурек. Тщательно защипните края теста с помощью вилки.



Пошаговое приготовление блюда / Скриншот из видео повара

Разогрейте масло во фритюре для обжаривания чебуреков. Также приготовить чебуреки можно в духовке или поджарить на сухой сковородке.

Читайте также Мастер Шеф 11 сезон 1 выпуск: как звезды шоу-биза и известные тиктокеры завоевывали место на шоу