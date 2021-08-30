Чебуреки – любимое многими блюдо из тонкого заварного теста и начинки. Они могут быть разными: мясными, творожными, овощными и даже фруктовыми – с вишней просто пальчики оближешь.
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Чтобы уменьшить калорийность блюда, ведь в оригинальном рецепте чебуреки обжаривают во фритюре, Эктор Хименес-Браво предложил читателям выбрать тот, который им больше по вкусу: в духовке, на сухой сковороде или в большом количестве масла.
Рецепт чебуреков от Эктора Хименеса-Браво
- Время: 2 часа
- Порции: 6 – 8
Чебуреки / Скриншот из видео повара
Приготовление:
- Для приготовления начинки для чебуреков смешайте фарш с мелко нарезанным чесноком, луком и кинзой. Поперчите и посолите начинку и влейте воды. Тщательно перемешайте мясную начинку до однородной консистенции.
Пошаговое приготовление блюда / Скриншот из видео повара
- Для приготовления теста растопите в кипятке соль и сахар, всыпьте муку, добавьте масло и водку. Заварите тесто на чебуреки и переложите его на слой пищевой пленки. Отправьте тесто в холодильник на 1 час отдохнуть.
Пошаговое приготовление блюда / Скриншот из видео повара
- Отделите от общей массы теста небольшой кусочек и раскатайте его в тонкий пласт.
Пошаговое приготовление блюда / Скриншот из видео повара
- Выложите в центр теста 1 – 2 столовые ложки фарша и сформируйте чебурек. Тщательно защипните края теста с помощью вилки.
Пошаговое приготовление блюда / Скриншот из видео повара
- Разогрейте масло во фритюре для обжаривания чебуреков. Также приготовить чебуреки можно в духовке или поджарить на сухой сковородке.
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- Обжарьте чебуреки или запеките их до готовности. Блюдо готово. Приятного аппетита!