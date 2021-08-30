Чебуреки – улюблена багатьма страва з тонкого заварного тіста та начинки. Вони можуть бути різними: м'ясними, сирними, овочевими та навіть фруктовими – з вишнею просто пальчики оближеш.

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Щоб зменшити калорійність страви, адже в оригінальному рецепті чебуреки обсмажують фритюрі, Ектор Хіменес-Браво запропонував читачам обрати той котрий їм більше до смаку: в духовці, на сухій сковорідці або у великій кількості олії.

Рецепт чебуреків від Ектора Хіменеса-Браво

  • Час: 2 години
  • Порції: 6 – 8


Чебуреки / Скріншот з відео кухаря

Приготування:

  1. Для приготування начинки для чебуреків змішайте фарш з дрібно нарізаним часником, цибулею та кінзою. Поперчіть та посоліть начинку та влийте води. Ретельно перемішайте м'ясну начинку до однорідної консистенції.


Покрокове приготування страви / Скріншот з відео кухаря

  1. Для приготування тіста розтопіть в окропі сіль та цукор, всипте борошно, олію та горілку. Заваріть тісто на чебуреки та перекладіть його на шар харчової плівки. Відправте тісто в холодильник на 1 годину відпочити.


Покрокове приготування страви / Скріншот з відео кухаря

  1. Відділіть від загальної маси тіста невеликий шматочок та розкачайте його в тонкий пласт.


Покрокове приготування страви / Скріншот з відео кухаря

  1. Викладіть в центр тіста 1 – 2 столові ложки фаршу та сформуйте чебурек. Ретельно защепіть краї тіста за допомогою виделки.


Покрокове приготування страви / Скріншот з відео кухаря

  1. Розігрійте олію у фритюрі для обсмажування чебуреків. Також приготувати чебуреки можна в духовці або підсмажити на сухій сковорідці.

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  1. Обсмажте чебуреки або запечіть їх до готовності. Страва готова. Смачного!