Экзотический сладкий картофель: готовим батат с ароматным чесночным маслом.
17 февраля 2022 , 16:48Читати новину українською
Источник:Café delites
Сладкий картофель, или как еще его называют – батат, это не только отличный вариант гарнира, но и яркое украшение любого блюда.
На полках супермаркетов можно найти немало интересных овощей, в том числе и батат. Большой сладкий картофель, яркого цвета больше не будет вызывать страх в ваших глазах.
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Мы подобрали вам интересный рецепт гарнира из батата, который вы с легкостью приготовите дома. Обязательно подавайте его с курочкой или белой рыбой. Приятного аппетита!
Рецепт гарнира из батата и чесночного масла
- Время: 1 час 20 минут
- Порции: 4
Фото Café delites
– 4 средние штуки батата;
– 4 столовых ложки чесночного масла (сливочное масло и измельченный чеснок);
– 1 столовая ложка свежевыжатого лимонного сока
– 1 чайная ложка мелко нарезанных свежих листьев тимьяна
– 1 чайная ложка мелко нарезанного розмарина
– соль
– свежемолотый черный перец
– свежая зелень для украшения.
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 220 градусов. Застелите противень фольгой и отложите.
- Помойте батат, просушите слоем бумажного полотенца. Аккуратно нарежьте каждый сладкий картофель надрезами вдоль верхушки, останавливаясь на 1 сантиметр от нижней части.
- Будьте осторожны, не жмите слишком сильно, чтобы не прорезать картофель насквозь.
- Разомните чесночное масло вилкой, смешайте с лимонным соком, тимьяном, розмарином, солью и перцем.
Фото Café delites
- Выложите картофель на противень, смажьте половиной чесночного масла и запекайте 30 минут в духовке.
Фото Café delites
- Достаньте гарнир из духовки, смажьте оставшимся маслом, и слегка раскройте ломтики вилкой. Верните блюдо в духовой шкаф и продолжайте выпекать еще 30 минут.
Приятного аппетита!