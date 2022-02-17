На полках супермаркетов можно найти немало интересных овощей, в том числе и батат. Большой сладкий картофель, яркого цвета больше не будет вызывать страх в ваших глазах.

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Мы подобрали вам интересный рецепт гарнира из батата, который вы с легкостью приготовите дома. Обязательно подавайте его с курочкой или белой рыбой. Приятного аппетита!

Рецепт гарнира из батата и чесночного масла

Время : 1 час 20 минут

: 1 час 20 минут Порции: 4



Фото Café delites

Ингредиенты:

– 4 средние штуки батата;

– 4 столовых ложки чесночного масла (сливочное масло и измельченный чеснок);

– 1 столовая ложка свежевыжатого лимонного сока

– 1 чайная ложка мелко нарезанных свежих листьев тимьяна

– 1 чайная ложка мелко нарезанного розмарина

– соль

– свежемолотый черный перец

– свежая зелень для украшения.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 220 градусов. Застелите противень фольгой и отложите. Помойте батат, просушите слоем бумажного полотенца. Аккуратно нарежьте каждый сладкий картофель надрезами вдоль верхушки, останавливаясь на 1 сантиметр от нижней части. Будьте осторожны, не жмите слишком сильно, чтобы не прорезать картофель насквозь. Разомните чесночное масло вилкой, смешайте с лимонным соком, тимьяном, розмарином, солью и перцем.



Фото Café delites

Выложите картофель на противень, смажьте половиной чесночного масла и запекайте 30 минут в духовке.



Фото Café delites

Достаньте гарнир из духовки, смажьте оставшимся маслом, и слегка раскройте ломтики вилкой. Верните блюдо в духовой шкаф и продолжайте выпекать еще 30 минут.

Приятного аппетита!