На полицях супермаркетів можна знайти чимало цікавих овочів, серед них є й батат. Велика солодка картопля, яскравого кольору більше не буде викликати страх у ваших очах.
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Ми дібрали для вас цікавий рецепт гарніру з батату, який ви з легкістю приготуєте вдома. Обов'язково подавайте її з курочкою або білою рибою. Нехай смакує!
Рецепт гарніру з батату та часникового масла
- Час: 1 година 20 хвилин
- Порції: 4
Фото Café delites
Приготування:
- Розігрійте духовку до 220 градусів. Застеліть деко фольгою та відкладіть.
- Помийте батат, просушіть шаром паперового рушника. Акуратно наріжте кожну солодку картоплю надрізами уздовж верхівки, зупиняючись на 1 сантиметр від нижньої частини.
- Будьте обережні, не тисніть занадто сильно, щоб не прорізати картоплю наскрізь.
- Розімніть часникове масло виделкою, змішайте з лимонним соком, чебрецем, розмарином, сіллю і перцем.
Фото Café delites
- Викладіть картоплю на деко, змастіть половиною часникового масла і запікайте 30 хвилин в духовці.
Фото Café delites
- Дістаньте гарнір з духовки, змастіть маслом, що залишилося, і злегка розкрийте скибочки виделкою. Поверніть страву в духовку і продовжуйте випікати ще 30 хвилин.
Смачного!