На полицях супермаркетів можна знайти чимало цікавих овочів, серед них є й батат. Велика солодка картопля, яскравого кольору більше не буде викликати страх у ваших очах.

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Ми дібрали для вас цікавий рецепт гарніру з батату, який ви з легкістю приготуєте вдома. Обов'язково подавайте її з курочкою або білою рибою. Нехай смакує!

Рецепт гарніру з батату та часникового масла

Час: 1 година 20 хвилин

1 година 20 хвилин Порції: 4



Фото Café delites

Інгредієнти:

– 4 середні штуки батату;

– 4 столові ложки часникового масла (вершкове масло та подрібнений часник);

– 1 столова ложка свіжовичавленого лимонного соку

– 1 чайна ложка дрібно нарізаного свіжого листя чебрецю

– 1 чайна ложка дрібно нарізаного розмарину

– сіль

– свіжомелений чорний перець

– свіжа зелень для прикраси.

Приготування:

Розігрійте духовку до 220 градусів. Застеліть деко фольгою та відкладіть.

Помийте батат, просушіть шаром паперового рушника. Акуратно наріжте кожну солодку картоплю надрізами уздовж верхівки, зупиняючись на 1 сантиметр від нижньої частини.

Будьте обережні, не тисніть занадто сильно, щоб не прорізати картоплю наскрізь.

Розімніть часникове масло виделкою, змішайте з лимонним соком, чебрецем, розмарином, сіллю і перцем.



Фото Café delites

Викладіть картоплю на деко, змастіть половиною часникового масла і запікайте 30 хвилин в духовці.



Фото Café delites

Дістаньте гарнір з духовки, змастіть маслом, що залишилося, і злегка розкрийте скибочки виделкою. Поверніть страву в духовку і продовжуйте випікати ще 30 хвилин.

Смачного!