Шеф-повар и победитель 9 сезона "Мастер Шеф" Сергей Денисов поделился прекрасной новостью – его знакомый повар, который сейчас в составе ВСУ вместе с другими бойцами нашли элитный белый трюфель, роя окопы во Львовской области.

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Чтобы проверить находку, они послали его Сергею. Парень тщательно осмотрелся и отведал их и подтвердил догадки друга.



Сергей Денисов / Фото из инстаграма повара

Денисов решил выставить ценную находку на аукцион, а вырученные средства передать на ВСУ или обменять на экипировку. Шеф-повар отметил, что такой белый трюфель можно продать за несколько тысяч евро.

Я попробую выставить на аукцион, но это очень сложный вопрос. Если не выйдет продать в Европе, тогда буду выставлять в Украине. Сейчас мои знакомые ищут эксперта в Европе, который сможет дать оценку,

– поделился Денисов.

Если с аукционом не удастся, Сергей попытается продать его в Украине частями, малым весом, или поштучно.

Трюфель – редкий земляной гриб, который обладает сильным ароматом и служит натуральным усилителем вкуса (умами). Его используют в своих блюдах все элитные заведения в мире, в частности, с отличиями Мишлен. На рынке 1 килограмм черного трюфеля стоит от 300 до 1500 евро, а цена на белый в 10 раз выше.



Белый трюфель / Фото Сергея Денисова

Белый трюфель находится во Франции, Италии, Венгрии, Швеции и некоторых регионах США. В Украине его можно встретить в Карпатах, Львовской области, Киевской и Винницкой областях. Он растет в лесах на глубине 30 сантиметров, а находят его с помощью специально обученного животного – свиньи или собаки.

Кто такой Сергей Денисов

Парень родился в Батуми, но домом считает Украину. Сергей стал победителем кулинарного проекта "Мастер Шеф" в 9 сезоне и завоевал любовь украинского зрителя. С первого дня вторжения россии в Украину кулинар волонтерил в Киеве: готовил обеды для Нацгвардии, ВСУ, ТРО и всех нуждающихся в помощи. Команда шеф-повара упаковывала наборы с едой и товарами первой необходимости.