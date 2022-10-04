Прежде чем размораживать продукты, убедитесь, что вы ненароком не стали жертвой этих ошибок. 24 канал собрал самые распространенные подводные камни в размораживании продуктов, которых следует избегать.

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Размораживание пищи теплой водой

Когда вы торопитесь разморозить пищу, легко понять, почему погружать продукты под теплую воду кажется хорошей идеей. Однако этого лучше не делать, потому что таким образом продукты внутри будут все еще заморожены.

Следуйте этому совету: наполните большую миску прохладной водой и окуните туда нужный ингредиент (обязательно в герметичном пакете на молнии).

Особенности размораживания / Фото pexels

Вы размораживаете все в микроволновке

В микроволновке есть кнопка размораживания, почему бы ею не воспользоваться? К сожалению, неравномерный нагрев микроволновки приводит к тому, что некоторые части пищи становятся достаточно теплыми и попадают в опасную температурную зону.

На самом же деле размораживание в микроволновке лучше всего использовать для продуктов, которые вы будете готовить немедленно, как для куска замороженных фруктов, которые нужны для смузи.

Соблюдение правил – залог успеха / Фото pexels

Приготовление без размораживания

Если вы торопитесь, приготовление не до конца размороженного продукта может показаться хорошей идеей. Однако этого лучше не делать. Это не только идеальные условия для размножения бактерий, но и повлияет на вкус конечного продукта.

В морозильной камере соки замерзают в кристаллы льда, и когда вы кладете их в горячую сковороду, рискуете, что жидкость испарится и потеряет отличный вкус.