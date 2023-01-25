Бананы в кляре – это десерт, который можно подавать сразу после жарки. К нему подойдут абсолютно все приложения: от шарика ванильного мороженого до меда или кленового сиропа.

Не пропустите Легенда американской кухни: как приготовить яблочную шарлотку

По такому же рецепту можно приготовить и яблоки. Их нужно очистить, выбрать семена и порезать кружочками, после чего выполнить все последующие манипуляции.

Рецепт бананов в кляре

Время: 20 минут

Порций: 8



Вкусно и просто / Фото prakty kulinarni

Ингредиенты:

4 больших банана;

1 яйцо;

200 миллилитров молока;

3 большие столовые ложки кокосовой стружки;

7 столовых ложек кукурузной муки;

2 столовые ложки лимонного сока;

200 рапсового масла.

Для подачи:

4 столовые ложки кленового сиропа;

2 столовые ложки измельченного арахиса;

1 – 2 чайные ложки кунжута.

Приготовление:

Взбейте яйцо и смешайте с молоком, кокосовой стружкой и кукурузной мукой. Тесто должно быть густым. На сковороде хорошо разогрейте растительное масло. Приготовьте большую тарелку, застеленную бумажным полотенцем (оно впитает лишний жир). Бананы очистите от кожуры, нарежьте кусочками длиной примерно 4 – 5 сантиметров, сбрызните лимонным соком и посыпьте остатками кукурузной муки. Смочите бананы в тесто, порциями выложите в масло. Жарьте до слегка золотистого цвета. Выньте шумовкой на тарелку. Посыпьте арахисом и кунжутом и подавайте с кленовым сиропом или медом.