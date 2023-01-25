Бананы в кляре – это десерт, который можно подавать сразу после жарки. К нему подойдут абсолютно все приложения: от шарика ванильного мороженого до меда или кленового сиропа.

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По такому же рецепту можно приготовить и яблоки. Их нужно очистить, выбрать семена и порезать кружочками, после чего выполнить все последующие манипуляции.

Рецепт бананов в кляре

Время: 20 минут
Порций: 8


Вкусно и просто / Фото prakty kulinarni

Ингредиенты:

  • 4 больших банана;
  • 1 яйцо;
  • 200 миллилитров молока;
  • 3 большие столовые ложки кокосовой стружки;
  • 7 столовых ложек кукурузной муки;
  • 2 столовые ложки лимонного сока;
  • 200 рапсового масла.

Для подачи:

  • 4 столовые ложки кленового сиропа;
  • 2 столовые ложки измельченного арахиса;
  • 1 – 2 чайные ложки кунжута.

Приготовление:

  1. Взбейте яйцо и смешайте с молоком, кокосовой стружкой и кукурузной мукой. Тесто должно быть густым.
  2. На сковороде хорошо разогрейте растительное масло. Приготовьте большую тарелку, застеленную бумажным полотенцем (оно впитает лишний жир).
  3. Бананы очистите от кожуры, нарежьте кусочками длиной примерно 4 – 5 сантиметров, сбрызните лимонным соком и посыпьте остатками кукурузной муки.
  4. Смочите бананы в тесто, порциями выложите в масло. Жарьте до слегка золотистого цвета. Выньте шумовкой на тарелку.
  5. Посыпьте арахисом и кунжутом и подавайте с кленовым сиропом или медом.