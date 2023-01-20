Сочетание нежного песочного теста и сочной яблочной начинки – это фантастическое сочетание, которое не оставит равнодушным ни одного любителя сладенького. Ингредиенты для этого десерта всегда под рукой, поэтому особого труда с его приготовлением у вас возникнуть не должно.
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Рецепт американской яблочной шарлотки
Время: 1 час
Порций: 10
Особенный американский десерт / Фото Pexels
Ингредиенты:
тесто:
- 1,5 стакана муки;
- 1/4 стакана сахара;
- щепотка соли;
- 125 грамм сливочного масла;
- 60 миллилитров холодной воды;
начинка:
- 4 – 5 яблок;
- пакетик ванильного сахара;
- 1 чайная ложка корицы;
- 2 столовые ложки муки.
Приготовление:
- Муку просеиваем в миску, добавляем сахар, соль и нарезанное на кубики масло. Замешиваем тесто, в процессе добавляем воду. Вымешиваем до получения однородной смеси. Заворачиваем в пленку и ставим на час в холодильник.
- Яблоки чистим, удаляем сердцевинки и нарезаем на мелкие кусочки. Добавляем к ним ванильный сахар, корицу и муку. Тщательно вымешиваем.
- Вынимаем тесто и делим его пополам. Обе части раскатываем. Одной частицей выкладываем дно и боковины шарлотки (форму предварительно смазываем маслом).
- Выкладываем яблочную начинку.
- Вторую порцию теста разрезаем на полоски, формируем на шарлотке "решетку".
- Выпекаем 15 минут при 200 градусах.
- Подавать пирог нужно слегка тёплым.
Приятного аппетита!