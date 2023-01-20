Сочетание нежного песочного теста и сочной яблочной начинки – это фантастическое сочетание, которое не оставит равнодушным ни одного любителя сладенького. Ингредиенты для этого десерта всегда под рукой, поэтому особого труда с его приготовлением у вас возникнуть не должно.

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Рецепт американской яблочной шарлотки

Время: 1 час

Порций: 10

Особенный американский десерт / Фото Pexels

Ингредиенты:

тесто:

1,5 стакана муки;

1/4 стакана сахара;

щепотка соли;

125 грамм сливочного масла;

60 миллилитров холодной воды;

начинка:

4 – 5 яблок;

пакетик ванильного сахара;

1 чайная ложка корицы;

2 столовые ложки муки.

Приготовление:

Муку просеиваем в миску, добавляем сахар, соль и нарезанное на кубики масло. Замешиваем тесто, в процессе добавляем воду. Вымешиваем до получения однородной смеси. Заворачиваем в пленку и ставим на час в холодильник. Яблоки чистим, удаляем сердцевинки и нарезаем на мелкие кусочки. Добавляем к ним ванильный сахар, корицу и муку. Тщательно вымешиваем. Вынимаем тесто и делим его пополам. Обе части раскатываем. Одной частицей выкладываем дно и боковины шарлотки (форму предварительно смазываем маслом). Выкладываем яблочную начинку. Вторую порцию теста разрезаем на полоски, формируем на шарлотке "решетку". Выпекаем 15 минут при 200 градусах. Подавать пирог нужно слегка тёплым.

Приятного аппетита!