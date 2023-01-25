Бананы в кокосовом кляре: невероятный десерт
25 января 2023, 20:22Читати новину українською
Источник:prakty kulinarni
Бананы в кокосовом кляре – это необычный десерт, который вы просто должны попробовать. Он подается горячим с кленовым сиропом или медом, а измельченный арахис или кунжут ярко дополнят это лакомство.
Бананы в кляре – это десерт, который можно подавать сразу после жарки. К нему подойдут абсолютно все приложения: от шарика ванильного мороженого до меда или кленового сиропа.
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По такому же рецепту можно приготовить и яблоки. Их нужно очистить, выбрать семена и порезать кружочками, после чего выполнить все последующие манипуляции.
Рецепт бананов в кляре
Время: 20 минут
Порций: 8
Вкусно и просто / Фото prakty kulinarni
Ингредиенты:
- 4 больших банана;
- 1 яйцо;
- 200 миллилитров молока;
- 3 большие столовые ложки кокосовой стружки;
- 7 столовых ложек кукурузной муки;
- 2 столовые ложки лимонного сока;
- 200 рапсового масла.
Для подачи:
- 4 столовые ложки кленового сиропа;
- 2 столовые ложки измельченного арахиса;
- 1 – 2 чайные ложки кунжута.
Приготовление:
- Взбейте яйцо и смешайте с молоком, кокосовой стружкой и кукурузной мукой. Тесто должно быть густым.
- На сковороде хорошо разогрейте растительное масло. Приготовьте большую тарелку, застеленную бумажным полотенцем (оно впитает лишний жир).
- Бананы очистите от кожуры, нарежьте кусочками длиной примерно 4 – 5 сантиметров, сбрызните лимонным соком и посыпьте остатками кукурузной муки.
- Смочите бананы в тесто, порциями выложите в масло. Жарьте до слегка золотистого цвета. Выньте шумовкой на тарелку.
- Посыпьте арахисом и кунжутом и подавайте с кленовым сиропом или медом.
Помимо кокосовой стружки в тесто можно добавить половину чайной ложки корицы.