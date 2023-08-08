Какой ингредиент категорически нельзя добавлять в консервацию: он есть на каждой кухне

Сейчас каждая хозяйка пытается запастись консервацией, чтобы зимой наслаждаться любимыми вкусами и плодами своего труда. Впрочем, иногда все может испортить один ингредиент, коварства от которого точно не будешь ждать.

Консервация является давним и отличным способом хранения продуктов на зиму. Однако при выборе ингредиентов для этого процесса важно понимать какие из них могут быть использованы безопасно. Одним из дискуссионных вопросов является использование йодированной соли для консервации.

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Йодированная соль в консервации: в чем опасность

На самом же деле дискуссий здесь никаких быть не может – ни в коем случае не добавляйте в консервацию йодированную соль. Она может отрицательно повлиять на вкус, цвет, длительность хранения и безопасность продуктов.

В рецептах редко указывают этот ингредиент, более вероятная ситуация, когда на кухне заканчивается обычная соль, а в шкафчике есть йодированная. В таком случае лучше сходить в магазин, чтобы моментально не испортить все свои усилия.

Йодированная соль содержит дополнительный йод, который добавляется для улучшения потребления йода. Однако использование йодированной соли в консервации может быть не очень известным и даже опасным шагом. Йод обладает свойством разрушать микроорганизмы, что может привести к нарушению баланса в банках во время консервации и уменьшить продолжительность хранения продуктов.

При консервации важно обеспечить надлежащий уровень кислотности или pH, чтобы сохранить продукты от порчи. Добавление йодированной соли может повлиять на этот уровень и изменить условия консервации, что может привести к неудачному результату и нарушить безопасность продуктов.

Ранее в йодированную соль добавляли йодид калия – нестабильное вещество, из-за которого банки часто "взорвались". Теперь же в соль добавляют только йод высшего качества, но на вкус, цвет и другие характеристики блюда этот ингредиент все равно может повлиять.

Какую соль лучше использовать для консервации

Наверное, лучшим вариантом станет проверенная поколениями обычная поваренная соль. Вы точно знаете, чего от нее ждать, и отрицательного эффекта для консервации она точно не даст.

В каменной соли больше минералов, но наименьший процент натрия. Кроме высокой цены, эта соль может непредсказуемо повлиять на закрутки, поэтому причин ее нет.

Что касается морской соли, то здесь также есть достоинства и недостатки. Уровень минералов в ней явно выше, чем в обычной кухонной, хотя по вкусу они почти не отличаются. Вместе с тем частицы водорослей и минералы в поваренной соли не позволят точно спрогнозировать, каким образом ингредиент повлияет на консервацию в конечном итоге.