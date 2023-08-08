Консервація є давнім та відмінним способом зберігання продуктів на зиму. Проте при виборі інгредієнтів для цього процесу важливо розуміти, які з них можуть бути використані безпечно. Одним з дискусійних питань є використання йодованої солі для консервації.

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Йодована сіль у консервації: у чому небезпека

Насправді ж дискусій тут ніяких бути не може – у жодному разі не додавайте до консервації йодовану сіль. Вона може негативно вплинути на смак, колір, тривалість зберігання та безпеку продуктів.

У рецептах рідко вказують цей інгредієнт, більш ймовірна ситуація, коли на кухні закінчується звичайна сіль, а в шафці є йодована. У такому разі краще сходити у магазин, аби вмить не зіпсувати усі свої зусилля.

Йодована сіль містить додатковий йод, який додається для покращення йодного споживання. Проте використання йодованої солі в консервації може бути не дуже відомим та навіть небезпечним кроком. Йод має властивість руйнувати мікроорганізми, а це може призвести до порушення балансу в банках під час консервації та зменшити тривалість зберігання продуктів.

Під час консервації важливо забезпечити належний рівень кислотності або pH, щоб зберегти продукти від псування. Додавання йодованої солі може вплинути на цей рівень та змінити умови консервації, що може призвести до невдалого результату та порушити безпеку продуктів.

Раніше в йодовану сіль додавали йодид калію – нестабільну речовину, через яку банки часто "вибухали". Зараз же в сіль додають тільки йод вищої якості, але на смак, колір та інші характеристики страви цей інгредієнт все одно може мати вплив.

Яку сіль краще використовувати для консервації

Напевно, найкращим варіантом стане перевірена поколіннями звичайна кухонна сіль. Ви точно знаєте, чого від неї очікувати, і негативного ефекту для консервації вона точно не дасть.

У кам'яній солі більше мінералів, але менший відсоток натрію. Окрім високої ціни, ця сіль може непередбачувано вплинути на закрутки, тому причин використовувати саме її немає.

Що стосується морської солі, то тут також є переваги і недоліки. Рівень мінералів у ній явно вищий, аніж у звичайній кухонній, хоча за смаком вони майже не відрізняються. Разом з тим, частинки водоростей та мінерали у кухонній солі не дозволять точно спрогнозувати, яким чином інгредієнт вплине на консервацію у кінцевому результаті.