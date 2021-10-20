Международный день повара отмечают ежегодно 20 октября. Этот день посвящен обучению здорового питания детей во всем мире. Это также день для кулинарных мастеров, которые хотят передать свои знания и навыки следующему поколению специалистов.

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Доктор Билл Галлахер, один из самых почитаемых шеф-поваров, основал эту традицию в 2004 году. С тех пор кулинары отмечают свой профессиональный праздник.

Благородное дело / Фото Unsplash

Цель праздника – показать важность профессии повара для общества и жизни людей. Еще одна важная задача – обмен опытом поваров со всего мира.

Высочайшее мастерство / Фото Unsplash

Работа шеф-повара – это настоящее искусство. Благодаря гармонии вкуса и аромата они переносят людей в мир невероятных кулинарных ощущений. Попробовать воспроизвести эффект помогут их советы.

Произведение искусства / Фото Unsplash

Талант и вдохновение – главные инструменты повара. К процессу приготовления пищи надо подходить в бодром и хорошем настроении.

Качество и свежесть продуктов – фундамент успешного результата. Без этого компонента повар бессилен.

Передача опыта / Фото Unsplash

Убирать надо сразу. Это позволит не истощаться уборкой и позволит держать поверхности в чистоте.

Любое мясо надо мариновать. Кроме того, солить мясо нужно уже после приготовления.

Сковородка должно быть хорошо накалена. Сразу после контакта с ингредиентами ее температура упадет. Это влияет на результат, поэтому простота совета никоим образом не умаляет его важности.