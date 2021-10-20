К Международному дню повара: практические советы от мастеров своего дела

Международный день повара был основан в 2004 году по инициативе Всемирной ассоциации кулинарных сообществ. В более чем 70 странах празднование приобрело масштабный размах.

Международный день повара отмечают ежегодно 20 октября. Этот день посвящен обучению здорового питания детей во всем мире. Это также день для кулинарных мастеров, которые хотят передать свои знания и навыки следующему поколению специалистов.

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Доктор Билл Галлахер, один из самых почитаемых шеф-поваров, основал эту традицию в 2004 году. С тех пор кулинары отмечают свой профессиональный праздник.

Благородное дело / Фото Unsplash

Цель праздника – показать важность профессии повара для общества и жизни людей. Еще одна важная задача – обмен опытом поваров со всего мира.

Высочайшее мастерство / Фото Unsplash

Работа шеф-повара – это настоящее искусство. Благодаря гармонии вкуса и аромата они переносят людей в мир невероятных кулинарных ощущений. Попробовать воспроизвести эффект помогут их советы.

Произведение искусства / Фото Unsplash

Талант и вдохновение – главные инструменты повара. К процессу приготовления пищи надо подходить в бодром и хорошем настроении.

Качество и свежесть продуктов – фундамент успешного результата. Без этого компонента повар бессилен.

Передача опыта / Фото Unsplash

Убирать надо сразу. Это позволит не истощаться уборкой и позволит держать поверхности в чистоте.

Любое мясо надо мариновать. Кроме того, солить мясо нужно уже после приготовления.

Сковородка должно быть хорошо накалена. Сразу после контакта с ингредиентами ее температура упадет. Это влияет на результат, поэтому простота совета никоим образом не умаляет его важности.