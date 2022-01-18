К праздничному столу: курица, запеченная с чоризо, картофелем и красным луком

18 января 2022 , 11:33
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Источник:

chef nini

Нежная курочка, запеченная с пикантной колбаской, станет украшением любого стола. И пока блюдо готовится, на его божественный запах сбегутся все домашние!

Рецепт по-детски прост, продукты к запеканию подготавливаются за 10 минут. А вкус блюда радует даже привередливых гурманов.

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Курица, красный лук, картофель, чоризо конфи, оливковое масло и бальзамический уксус образуют при запекании идеальную комбинацию!

Время: 1,5 часа
Порций: 6

Аппетитный ужин / Фото chefnini

Ингредиенты:

  • 4 куриных окорочка (окорочка + голени);
  • 10 средних картофелин;
  • ½ палочки колбасы чоризо;
  • 2 красные луковицы;
  • сушеный чабрец;
  • 4 столовых ложки оливкового масла;
  • 3 столовых ложки бальзамического уксуса;
  • семена льна или кунжута;
  • соль и перец – по вашему вкусу.

Приготовление:

  1. Отделите голени от бедер.
  2. Очистите и мелко нарежьте лук, а каждую картофелину разрежьте пополам.
  3. Нарежьте чоризо кусочками толщиной 1 – 2 сантиметра.
  4. Выложите все продукты на противень.
  5. Посолите, поперчите, посыпьте тимьяном.
  6. Полейте все оливковым маслом и бальзамическим уксусом.
  7. Добавьте на дно противня несколько ложек воды. Разогрейте духовку до 180 градусов и поставьте в нее противено на 50 – 55 минут. Время от времени продукты перемышивайте.
  8. Готовое жаркое при подаче посыпьте семенами льна или кунжута.

Приятного аппетита!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська