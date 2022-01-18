К праздничному столу: курица, запеченная с чоризо, картофелем и красным луком
18 января 2022 , 11:33Читати новину українською
Источник:chef nini
Нежная курочка, запеченная с пикантной колбаской, станет украшением любого стола. И пока блюдо готовится, на его божественный запах сбегутся все домашние!
Рецепт по-детски прост, продукты к запеканию подготавливаются за 10 минут. А вкус блюда радует даже привередливых гурманов.
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Курица, красный лук, картофель, чоризо конфи, оливковое масло и бальзамический уксус образуют при запекании идеальную комбинацию!
Время: 1,5 часа
Порций: 6
Ингредиенты:
- 4 куриных окорочка (окорочка + голени);
- 10 средних картофелин;
- ½ палочки колбасы чоризо;
- 2 красные луковицы;
- сушеный чабрец;
- 4 столовых ложки оливкового масла;
- 3 столовых ложки бальзамического уксуса;
- семена льна или кунжута;
- соль и перец – по вашему вкусу.
Приготовление:
- Отделите голени от бедер.
- Очистите и мелко нарежьте лук, а каждую картофелину разрежьте пополам.
- Нарежьте чоризо кусочками толщиной 1 – 2 сантиметра.
- Выложите все продукты на противень.
- Посолите, поперчите, посыпьте тимьяном.
- Полейте все оливковым маслом и бальзамическим уксусом.
- Добавьте на дно противня несколько ложек воды. Разогрейте духовку до 180 градусов и поставьте в нее противено на 50 – 55 минут. Время от времени продукты перемышивайте.
- Готовое жаркое при подаче посыпьте семенами льна или кунжута.
Приятного аппетита!