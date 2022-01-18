Суміш курки, червоної цибулі, картоплі та чорізо конфі в духовці стало чудовим поєднанням продуктів. Страва доповнена олією та бальзамічним оцтом для карамелізованого відтінку.

Цікаво Що приготувати з курячого фаршу: оригінальні страви, які оцінять навіть гурмани

Смачний рецепт, приготований за 10 хвилин, по-дитячому простий, але смак страви здивує навіть вибагливих кулінарів.

Час: 1,5 години

Порцій: 6

Апетитна вечеря / Фото chefnini

Інгредієнти:

4 курячі стегенця (стегенця + гомілки);

10 картоплин середнього розміру;

1/2 палички ковбаси чорізо;

2 червоні цибулини;

сушений чебрець;

4 столові ложки оливкової олії;

3 столові ложки бальзамічного оцту;

насіння льону або кунжуту;

сіль та перець до смаку.

Приготування:

Відокремте гомілки від стегон. Очистіть і дрібно наріжте цибулю, а картоплю розріжте навпіл. Наріжте чорізо на шматочки шириною 1 – 2 сантиметрів. Викладіть всі ці інгредієнти на тарілку. Солимо, перчимо, посипаємо чебрецем. Полийте інгредієнти олією та оцтом. Додайте на дно кілька ложок води. Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте 50 – 55 хвилин, періодично помішуючи. Посипте насінням льону або кунжуту під час подачі.

Смачного!