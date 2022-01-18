Суміш курки, червоної цибулі, картоплі та чорізо конфі в духовці стало чудовим поєднанням продуктів. Страва доповнена олією та бальзамічним оцтом для карамелізованого відтінку.
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Смачний рецепт, приготований за 10 хвилин, по-дитячому простий, але смак страви здивує навіть вибагливих кулінарів.
Час: 1,5 години
Порцій: 6
Апетитна вечеря / Фото chefnini
Інгредієнти:
- 4 курячі стегенця (стегенця + гомілки);
- 10 картоплин середнього розміру;
- 1/2 палички ковбаси чорізо;
- 2 червоні цибулини;
- сушений чебрець;
- 4 столові ложки оливкової олії;
- 3 столові ложки бальзамічного оцту;
- насіння льону або кунжуту;
- сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Відокремте гомілки від стегон.
- Очистіть і дрібно наріжте цибулю, а картоплю розріжте навпіл.
- Наріжте чорізо на шматочки шириною 1 – 2 сантиметрів.
- Викладіть всі ці інгредієнти на тарілку.
- Солимо, перчимо, посипаємо чебрецем.
- Полийте інгредієнти олією та оцтом.
- Додайте на дно кілька ложок води.
- Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте 50 – 55 хвилин, періодично помішуючи.
- Посипте насінням льону або кунжуту під час подачі.
Смачного!