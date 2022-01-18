Суміш курки, червоної цибулі, картоплі та чорізо конфі в духовці стало чудовим поєднанням продуктів. Страва доповнена олією та бальзамічним оцтом для карамелізованого відтінку.

Цікаво Що приготувати з курячого фаршу: оригінальні страви, які оцінять навіть гурмани

Смачний рецепт, приготований за 10 хвилин, по-дитячому простий, але смак страви здивує навіть вибагливих кулінарів.

Час: 1,5 години
Порцій: 6

Апетитна вечеря / Фото chefnini

Інгредієнти:

  • 4 курячі стегенця (стегенця + гомілки);
  • 10 картоплин середнього розміру;
  • 1/2 палички ковбаси чорізо;
  • 2 червоні цибулини;
  • сушений чебрець;
  • 4 столові ложки оливкової олії;
  • 3 столові ложки бальзамічного оцту;
  • насіння льону або кунжуту;
  • сіль та перець до смаку.

Приготування:

  1. Відокремте гомілки від стегон.
  2. Очистіть і дрібно наріжте цибулю, а картоплю розріжте навпіл.
  3. Наріжте чорізо на шматочки шириною 1 – 2 сантиметрів.
  4. Викладіть всі ці інгредієнти на тарілку.
  5. Солимо, перчимо, посипаємо чебрецем.
  6. Полийте інгредієнти олією та оцтом.
  7. Додайте на дно кілька ложок води.
  8. Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте 50 – 55 хвилин, періодично помішуючи.
  9. Посипте насінням льону або кунжуту під час подачі.

Смачного!