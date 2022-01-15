Хотя домашняя сдоба кажется чем-то тяжелым и даже непосильным, есть особые рецепты, которые сможет приготовить каждый. Эти булочки получаются идеально хрустящими и отлично подойдут для воскресного семейного угощения.
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Но будьте осторожны – как только вы положите их на тарелку, они очень быстро исчезнут, ведь эта сдоба очень вкусна!
Рецепт домашних булочек
Время: 1,5 часа
Порций: 4
Аппетитная сдоба / Фото papilot
Ингредиенты:
- 4 стакана пшеничной муки;
- 50 грамм свежих дрожжей;
- 1 столовая ложка соли;
- 1 столовая ложка сахара;
- 4 столовых ложки масла;
- 1 стакан теплой воды.
Приготовление:
- Сначала в теплой воде растворите дрожжи и сахар.
- Добавьте муку, соль, растительное масло.
- Добавьте в массу растворенные дрожжи.
- Сделайте эластичное тесто.
- Застелите противень бумагой для выпечки.
- Из теста сформуйте булочки, выложите их на противень и отставьте в теплое место на 30 минут.
- Когда булочки поднимутся через указанное время, поставьте их в разогретую до 175 градусов духовку и выпекайте 25 минут.
- Булочки будут хрустящими снаружи и рыхлыми внутри. Подавайте их с чем угодно: с маслом или любимыми ингредиентами для бутербродов.
Приятного аппетита!