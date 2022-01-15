Хотя домашняя сдоба кажется чем-то тяжелым и даже непосильным, есть особые рецепты, которые сможет приготовить каждый. Эти булочки получаются идеально хрустящими и отлично подойдут для воскресного семейного угощения.

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Но будьте осторожны – как только вы положите их на тарелку, они очень быстро исчезнут, ведь эта сдоба очень вкусна!

Рецепт домашних булочек

Время: 1,5 часа

Порций: 4

Аппетитная сдоба / Фото papilot

Ингредиенты:

4 стакана пшеничной муки;

50 грамм свежих дрожжей;

1 столовая ложка соли;

1 столовая ложка сахара;

4 столовых ложки масла;

1 стакан теплой воды.

Приготовление:

Сначала в теплой воде растворите дрожжи и сахар. Добавьте муку, соль, растительное масло. Добавьте в массу растворенные дрожжи. Сделайте эластичное тесто. Застелите противень бумагой для выпечки. Из теста сформуйте булочки, выложите их на противень и отставьте в теплое место на 30 минут. Когда булочки поднимутся через указанное время, поставьте их в разогретую до 175 градусов духовку и выпекайте 25 минут. Булочки будут хрустящими снаружи и рыхлыми внутри. Подавайте их с чем угодно: с маслом или любимыми ингредиентами для бутербродов.

Приятного аппетита!