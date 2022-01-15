Хоча домашня здоба здається чимось важким та навіть непосильним, є особливі рецепти, які зможе приготувати кожен. Ці булочки виходять ідеально хрусткими і чудово підійдуть для недільного родинного частування.

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Але будьте обережні – як тільки ви покладете їх на тарілку, вони дуже швидко зникнуть, адже ця здоба дуже смачна!

Рецепт домашніх булочок

Час: 1,5 години

Порцій: 4

Апетитна здоба / Фото papilot

Інгредієнти:

4 склянки пшеничного борошна;

50 грам свіжих дріжджів;

1 столова ложка солі;

1 столова ложка цукру;

4 столові ложки олії;

1 склянка теплої води.

Приготування:

Спочатку в теплій воді розчиніть дріжджі і цукор. Додайте борошно, сіль, олію. Додайте в масу розчинені дріжджі. Зробіть еластичне тісто. Застеліть деко папером для випічки. З тіста сформуйте булочки, викладіть їх на деко і відставте в тепле місце на 30 хвилин. Коли булочки піднімуться через зазначений час, поставте їх у розігріту до 175 градусів духовку і випікайте 25 хвилин. Булочки будуть хрусткими зовні і пухкі всередині. Подавайте їх як завгодно: з маслом або улюбленими інгредієнтами для бутербродів.

Смачного!