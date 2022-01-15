Хоча домашня здоба здається чимось важким та навіть непосильним, є особливі рецепти, які зможе приготувати кожен. Ці булочки виходять ідеально хрусткими і чудово підійдуть для недільного родинного частування.
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Але будьте обережні – як тільки ви покладете їх на тарілку, вони дуже швидко зникнуть, адже ця здоба дуже смачна!
Рецепт домашніх булочок
Час: 1,5 години
Порцій: 4
Апетитна здоба / Фото papilot
Інгредієнти:
- 4 склянки пшеничного борошна;
- 50 грам свіжих дріжджів;
- 1 столова ложка солі;
- 1 столова ложка цукру;
- 4 столові ложки олії;
- 1 склянка теплої води.
Приготування:
- Спочатку в теплій воді розчиніть дріжджі і цукор.
- Додайте борошно, сіль, олію.
- Додайте в масу розчинені дріжджі.
- Зробіть еластичне тісто.
- Застеліть деко папером для випічки.
- З тіста сформуйте булочки, викладіть їх на деко і відставте в тепле місце на 30 хвилин.
- Коли булочки піднімуться через зазначений час, поставте їх у розігріту до 175 градусів духовку і випікайте 25 хвилин.
- Булочки будуть хрусткими зовні і пухкі всередині. Подавайте їх як завгодно: з маслом або улюбленими інгредієнтами для бутербродів.
Смачного!