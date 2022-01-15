К воскресному завтраку: рецепт невероятно простых домашних булочек

15 января 2022 , 22:12
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Источник:

papilot

Булочки – отличная опция для уютного и спокойного воскресного завтрака. Потрясающий аромат, фантастический вкус и очень простое приготовление – именно то, что нужно для кулинарного счастья.

Хотя домашняя сдоба кажется чем-то тяжелым и даже непосильным, есть особые рецепты, которые сможет приготовить каждый. Эти булочки получаются идеально хрустящими и отлично подойдут для воскресного семейного угощения.

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Но будьте осторожны – как только вы положите их на тарелку, они очень быстро исчезнут, ведь эта сдоба очень вкусна!

Рецепт домашних булочек

Время: 1,5 часа
Порций: 4

Аппетитная сдоба / Фото papilot

Ингредиенты:

  • 4 стакана пшеничной муки;
  • 50 грамм свежих дрожжей;
  • 1 столовая ложка соли;
  • 1 столовая ложка сахара;
  • 4 столовых ложки масла;
  • 1 стакан теплой воды.

Приготовление:

  1. Сначала в теплой воде растворите дрожжи и сахар.
  2. Добавьте муку, соль, растительное масло.
  3. Добавьте в массу растворенные дрожжи.
  4. Сделайте эластичное тесто.
  5. Застелите противень бумагой для выпечки.
  6. Из теста сформуйте булочки, выложите их на противень и отставьте в теплое место на 30 минут.
  7. Когда булочки поднимутся через указанное время, поставьте их в разогретую до 175 градусов духовку и выпекайте 25 минут.
  8. Булочки будут хрустящими снаружи и рыхлыми внутри. Подавайте их с чем угодно: с маслом или любимыми ингредиентами для бутербродов.

Приятного аппетита!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська