Кабачковая икра по рецепту Владимира Ярославского: рецепт на зиму

Чтобы лакомиться кабачками, целую зиму заготовьте ее по рецепту украинского шеф-повара и ресторатора Владимира Ярославского.

Домашнюю икру из кабачка или цуккини можно использовать как закуску, как основу для салатов и вкуснейшим горячим гарниром к рыбным блюдам.

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Если вы любите острую икру, добавьте вместе с овощами при обжаривании немного острого перца (но без семян). Если хотите закрыть на зиму – нужно пастеризовать на водяной бане в банках (накрытых металлической крышкой). Такую икру можно порционно заморозить в пищевых контейнерах.

Рецепт кабачковой икры

Время: 60 минут

60 минут Порции: 800 грамм

– 800 граммов цуккини или 850 граммов кабачка;– 250 граммов моркови;– 150 граммов лука;– 10 граммов чеснока;– 50 граммов масла для жарки;– 200 граммов томатов в собственном соке;– соль;– перец черный и душистый;– 50 граммов сливочного масла.

Приготовление:

Икру лучше готовить в глубокой сковороде или сотейнике. Если кожура у кабачков плотная и невозможно проткнуть ногтем – срезаем ее, если молодая – оставляем. Тоже самое с семенами и внутренней частью.

Произвольно нарежьте все ингредиенты и обжарьте на сковороде с маслом. Сначала морковь, дальше лук. Добавьте кабачок и чеснок, далее томаты. Тщательно протушите овощи на медленном огне, периодически помешивая, чтобы лишняя жидкость практически улетучилась. Сдобрите специями.



Кабачковая икра / Фото из архива Владимира Ярославского

Уже готовые овощи, мягкие и без жидкости, добавьте сливочное масло, перемешайте и отставьте, чтобы остыли. Сливочное можно заменить растительным, для консервации.

Измельчите овощи в однородную смесь с помощью блендера.

Приятного тебе аппетита!