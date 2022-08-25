Домашнюю икру из кабачка или цуккини можно использовать как закуску, как основу для салатов и вкуснейшим горячим гарниром к рыбным блюдам.
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Если вы любите острую икру, добавьте вместе с овощами при обжаривании немного острого перца (но без семян). Если хотите закрыть на зиму – нужно пастеризовать на водяной бане в банках (накрытых металлической крышкой). Такую икру можно порционно заморозить в пищевых контейнерах.
Рецепт кабачковой икры
- Время: 60 минут
- Порции: 800 грамм
Приготовление:
- Икру лучше готовить в глубокой сковороде или сотейнике. Если кожура у кабачков плотная и невозможно проткнуть ногтем – срезаем ее, если молодая – оставляем. Тоже самое с семенами и внутренней частью.
- Произвольно нарежьте все ингредиенты и обжарьте на сковороде с маслом. Сначала морковь, дальше лук. Добавьте кабачок и чеснок, далее томаты. Тщательно протушите овощи на медленном огне, периодически помешивая, чтобы лишняя жидкость практически улетучилась. Сдобрите специями.
Кабачковая икра / Фото из архива Владимира Ярославского
- Уже готовые овощи, мягкие и без жидкости, добавьте сливочное масло, перемешайте и отставьте, чтобы остыли. Сливочное можно заменить растительным, для консервации.
- Измельчите овощи в однородную смесь с помощью блендера.
Приятного тебе аппетита!