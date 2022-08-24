Помидоры в собственном соке – отличный способ сохранить свежесть и вкус этого овоща на зиму. В рецепт входит всего два ингредиента: соль и сами помидоры.

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Такую зимнюю консервацию можно подавать к любому гарниру, мясному или рыбному блюду, или как отдельную закуску к праздничному столу.

Рецепт помидоров в собственном соку

Время: 60 минут

60 минут Порции: 2 литровых банка

Ингредиенты:

– 3 килограмма помидоров;

– 1,5 столовой ложки соли.

Приготовление:

Тщательно помойте помидоры. Половину бланшируйте в кипятке в течение 1 минуты, далее окуните в холодную воду, чтобы легко снять с них кожицу. Остальное перебейте в блендере к пюре.

Выложите очищенные помидоры в стерилизованные банки, а сок из помидоров отправьте на огонь с солью. Доведите массу до кипения, постоянно помешивая ложкой.

Залейте бланшированные помидоры в банке соком и неплотно закройте крышками.

Стерилизуйте помидоры в соке 5 минут с момента закипания воды. Плотно закройте банками крышками и переверните вверх дном. Поставьте их при комнатной температуре, предварительно покрыв полотенцем до полного охлаждения.

Храните помидор в своем соке в темном и прохладном месте.

Приятного тебе аппетита!

Видеорецепт приготовления помидоров в своем соке: