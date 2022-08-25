Кабачкова ікра за рецептом Володимира Ярославського: рецепт на зиму
25 серпня 2022 , 15:19Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Володимира Ярославського
Щоб ласувати кабачками цілу зиму заготуйте її за рецептом українського шеф-кухаря та ресторатора Володимира Ярославського.
Домашню ікру з кабачка або цукіні можна використовувати як закуску, як основу для салатів і дуже смачно гарячим гарніром до рибних страв.
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️Якщо ви любите гостру ікру, додайте разом з овочами при обсмажуванні трішки гострого перцю (але без насіння). Якщо бажаєте закрити на зиму – треба пастеризувати на водяній бані у банках (накритих металевою кришкою). Також таку ікру можна порційно заморозити у харчових контейнерах.
Рецепт кабачкової ікри
- Час: 60 хвилин
- Порції: 800 грамів
– 800 грамів цукіні або 850 грамів кабачка;
– 250 грамів моркви;
– 150 грамів цибулі;
– 10 грамів часнику;
– 50 грамів олії для смаження;
– 200 грамів томатів у власному соку;
– сіль;
– перець чорний і запашний;
– 50 грамів вершкового масла.
Приготування:
- Ікру краще готувати у глибокій сковорідці або сотейнику. Якщо шкірка у кабачків щільна і не можливо проткнути нігтем – зрізаємо її, якщо молода – залишаємо. Теж саме з насінням і внутрішньою частиною.
- Довільно наріжте всі інгредієнти та обсмажте на сковорідці з олією. Спочатку моркву, далі цибулю. Додайте кабачок і часник, далі томати. Ретельно протушкуйте овочі на повільному вогні, періодично помішуючи, щоб зайва рідина практично випарувалася. Присмачте спеціями.
Кабачкова ікра / Фото з архіву Володимира Ярославського
- Вже у готові овочі, м'які й без рідини, додайте вершкове масло, перемішайте і відставте, щоб охололи. Вершкове можна замінити на рослинне, для консервації.
- Подрібніть овочі в однорідну суміш за допомогою блендера.
Смачного!