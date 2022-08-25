Кабачкова ікра за рецептом Володимира Ярославського: рецепт на зиму

Щоб ласувати кабачками цілу зиму заготуйте її за рецептом українського шеф-кухаря та ресторатора Володимира Ярославського.

Домашню ікру з кабачка або цукіні можна використовувати як закуску, як основу для салатів і дуже смачно гарячим гарніром до рибних страв.

Читайте також Взимку смакують, як свіжі: рецепт помідорів у власному соку

️Якщо ви любите гостру ікру, додайте разом з овочами при обсмажуванні трішки гострого перцю (але без насіння). Якщо бажаєте закрити на зиму – треба пастеризувати на водяній бані у банках (накритих металевою кришкою). Також таку ікру можна порційно заморозити у харчових контейнерах.

Рецепт кабачкової ікри

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 800 грамів

– 800 грамів цукіні або 850 грамів кабачка;– 250 грамів моркви;– 150 грамів цибулі;– 10 грамів часнику;– 50 грамів олії для смаження;– 200 грамів томатів у власному соку;– сіль;– перець чорний і запашний;– 50 грамів вершкового масла.

Приготування:

Ікру краще готувати у глибокій сковорідці або сотейнику. Якщо шкірка у кабачків щільна і не можливо проткнути нігтем – зрізаємо її, якщо молода – залишаємо. Теж саме з насінням і внутрішньою частиною.

Довільно наріжте всі інгредієнти та обсмажте на сковорідці з олією. Спочатку моркву, далі цибулю. Додайте кабачок і часник, далі томати. Ретельно протушкуйте овочі на повільному вогні, періодично помішуючи, щоб зайва рідина практично випарувалася. Присмачте спеціями.



Кабачкова ікра / Фото з архіву Володимира Ярославського

Вже у готові овочі, м'які й без рідини, додайте вершкове масло, перемішайте і відставте, щоб охололи. Вершкове можна замінити на рослинне, для консервації.

Подрібніть овочі в однорідну суміш за допомогою блендера.

Смачного!