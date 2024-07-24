Вы этого точно не знали: Ярославский раскрыл секрет самых вкусных кабачковых оладий
24 июля 2024, 17:59Читати новину українською
Источник:yaroslavskyi_vova
Кабачковые оладьи – визитная карточка лета. Узнайте, как их приготовить правильно.
Судья "МастерШеф" Владимир Ярославский рассказал свой секрет. Попробуйте не тереть кабачки, а меленько их нарезать.
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Кабачковые оладьи
- Время: 40 минут
- Порций: 2
– 220 граммов кабачков;
– 1 яйцо;
– половина луковицы;
– соль, перец, зелень по вкусу;
– 2 столовые ложки муки.
Смотрите, как приготовить кабачковые оладьи: видео
Приготовление:
- Кабачок и лук мелко нарежьте.
- Добавьте измельченную зелень, яйцо, муку, немного соли и перец.
- Хорошо перемешайте.
- Жарьте оладьи с двух сторон до золотистости на сковороде с маслом.