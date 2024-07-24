Вы этого точно не знали: Ярославский раскрыл секрет самых вкусных кабачковых оладий

Кабачковые оладьи – визитная карточка лета. Узнайте, как их приготовить правильно.

Судья "МастерШеф" Владимир Ярославский рассказал свой секрет. Попробуйте не тереть кабачки, а меленько их нарезать.

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Кабачковые оладьи

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 2

– 220 граммов кабачков;– 1 яйцо;– половина луковицы;– соль, перец, зелень по вкусу;– 2 столовые ложки муки.

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Приготовление: