Приготовьте шакшуку завтра на завтрак. Вашим родным она точно понравится.

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Шакшука

  • Время: 20 минут
  • Порций: 2

Смотрите, как правильно готовить шакшуку: видео

Приготовление:

  1. Лук измельчите и обжарьте в небольшом количестве оливкового масла.
  2. К луку добавьте измельченный перец и натрите чеснок. Обжаривайте 7 – 10 минут, после чего добавьте специи.
  3. Помидоры натрите на мелкой терке, кожуру выбросьте, а томатное пюре влейте к овощам на сковороду.
  4. Посолите, поперчите и вбейте яйца. По желанию добавьте зелень. Готовьте до готовности – примерно 5 – 7 минут.