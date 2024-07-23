Приготовьте шакшуку завтра на завтрак. Вашим родным она точно понравится.
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Шакшука
- Время: 20 минут
- Порций: 2
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Приготовление:
- Лук измельчите и обжарьте в небольшом количестве оливкового масла.
- К луку добавьте измельченный перец и натрите чеснок. Обжаривайте 7 – 10 минут, после чего добавьте специи.
- Помидоры натрите на мелкой терке, кожуру выбросьте, а томатное пюре влейте к овощам на сковороду.
- Посолите, поперчите и вбейте яйца. По желанию добавьте зелень. Готовьте до готовности – примерно 5 – 7 минут.