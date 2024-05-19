Плавленый сыр придаст кабачкам нежного сливочного вкуса. Такое блюдо вполне достойно даже праздничного стола.
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Кабачковые сэндвичи с сыром
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Смотрите, как приготовить закуску из кабачка: видео
Приготовление:
- Кабачок нарежьте кружочками толщиной 1 сантиметр и посыпьте солью.
- Одно яйцо сварите.
- Кружочек кабачка обваляйте в муке, далее – в яйце, а затем – в панировочных сухарях. Жарьте на растительном масле до золотистости.
- Для начинки плавленые сырки и яйцо натрите на терке, а болгарский перец мелко нарежьте. Соедините ингредиенты и добавьте выжатый чеснок, майонез, соль и перец.
- Сформируйте "сэндвичи" из двух кабачков и начинки.