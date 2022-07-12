Польза от употребления ананаса

В ананасе содержится много витамина С, отвечающего за иммунитет человека, а присутствующие в нем антиоксиданты защищают клетки от повреждений. Употребление его в пищу применяют в народной медицине еще с ранних времен.

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Если вы хотите похудеть – употребление ананаса будет способствовать этому. Также он помогает в пищеварении.

Частое употребление ананасов делает зубы, волосы и кожу здоровыми.

Как готовить ананас

Ананас можно нарезать кусочками или кружочками и выложить на сливочный десерт. Его добавляют в выпечку и холодные фруктовые торты или пирожные, а еще с ним готовят основные блюда.

Вы можете жарить его на гриле, добавить острый перец чили и получить отличную закуску к мясу. Ананас также является ключевым ингредиентом известного мексиканского блюда Ананас Пико де Гало Сальса. Тако из свинины с ананасовым салатом – еще один аппетитный способ добавить ананас в блюдо!

Как почистить ананас

Существует несколько методов обработки тропического фрукта:

круговая нарезка;

корзина с кубиками;

традиционный азиатский метод;

нарезка брусочками.

Самый простой способ – это отрезать листики у основания. Фрукт можно освободить от кожуры двумя способами: либо не нарушая его целостность, либо почистив каждый кусочек по отдельности. Все зависит от того, как вы будете его подавать или готовить.



Ананас / Фото Блог Метро

Если вы собираетесь использовать плод полностью, остановитесь на первом варианте. Если хотите полакомиться несколькими кусочками, нужно резать нечищеный фрукт. Только после этого каждое кольцо освобождают от кожуры.

Старайтесь не срезать излишней мякоти, осторожно удалять жесткие части оболочки.